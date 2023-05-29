Два новых твердотельных накопителя обещают самую высокую скорость для твердотельных накопителей M.2, но, похоже, им требуется активное охлаждение.

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На выставке Computex, которая пройдет в Тайбэе, будут представлены новые твердотельные накопители PCIe Gen 5, которые, наконец, смогут обеспечить пропускную способность 14 Гб/с. И MSI, и TeamGroup представят новые твердотельные накопители M.2, способные обеспечить рекордную производительность твердотельных накопителей, и — сюрприз, им обоим требуются мощные воздушные кулеры. TeamGroup также представит водяной блок SSD, который позволит охладить современные накопители Gen 5.

Первым рассмотрим твердотельный накопитель MSI Spatium M570 Pro, в котором используется контроллер Phison E26. Да, недавно этот контроллер подвергся критике из-за сбоев в работе, но компания Phison исправила ситуацию, как сообщает HotHardware. MSI заявляет, что ее новый накопитель обеспечивает скорость последовательного чтения 14 ГБ/с и скорость последовательной записи 12 ГБ/с, по крайней мере, в тестах. Информации об этом твердотельном накопителе не так много, но MSI сообщила, что он использует гигантский воздушный кулер, что, похоже, теперь является новой нормой для твердотельных накопителей 5-го поколения. Компания не предоставила никакой информации о цене, емкости и доступности. Таким образом, похоже, что это бумажная презентация, но больше информации может появиться после начала выставки 30-го числа.

Новый SSD Gen 5 от MSI довольно быстр, по крайней мере, в тестах.

TeamGroup также представит свой собственный твердотельный накопитель PCIe 5.0, хотя и впервые с контроллером InnoGrit IG5666. Он называется T-FORCE Z54A и как в случае с MSI, компания также опубликовала скриншот CrystalDiskMark, показывающий производительность последовательного чтения/записи. Он способен превзойти 14 ГБ/с при чтении и около 11,5 ГБ/с при записи, что немного быстрее, чем у MSI при чтении, и немного медленнее при записи. Неясно, будут ли эти скорости достижимы в реальных розничных накопителях, или это просто демонстрация технологии. Новый твердотельный накопитель также имеет встроенный режим пониженного энергопотребления, который может продлить срок службы твердотельного накопителя. Как и MSI, она не предлагала информацию о ценах, возможностях или доступности.

Кажется, что дни, когда ваш твердотельный накопитель вставлялся в слот PCIe голым, прошли с появлением накопителей Gen 5.

TeamGroup также представит три новых варианта воздушного охлаждения для своих твердотельных накопителей Gen 5, все из которых комично большие. Они называются DARK AirFlow Cooler Series, и все они представляют собой вертикальные радиаторы с прикрепленными небольшими вентиляторами. Как будто этого было недостаточно, компания также покажет водоблок для SSD, который является частью нового кулера AIO, так что он охлаждает и процессор, и SSD.

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Теперь, когда мы получили больше информации об этих твердотельных накопителях следующего поколения, мы видим, что их инсайдерские предсказания подтвердились. Во-первых, более года назад было предсказано, что им потребуется активное охлаждение. К тому же нет веских причин для перехода с накопителя PCIe 3.0 или 4.0, поскольку преимущества производительности не будут полезны в реальном мире для большинства людей. Кроме того, добавьте необходимое охлаждение и связанный с этим шум от этих маленьких вентиляторов, и, похоже, они того не стоят. Возможно, ситуация изменится в 2024 году, но пока они остаются скорее диковинкой, чем обязательным обновлением.