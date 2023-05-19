Компания рассматривает возможность изменения типов ядер, которые она будет использовать в будущих процессорах, вместо того, чтобы просто увеличить их количество.

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Intel и AMD шли совершенно разными путями, чтобы достигнуть текущего успеха в иерархии процессоров. Intel, как известно, внедрила гибридную архитектуру ядер big.LITTLE для своих процессоров Alder и Raptor Lake, в то время как AMD до сих пор придерживалась стандартного дизайна ядер Zen 3/4. Это окупилось для обеих компаний, поскольку они идут ноздря в ноздрю в открытой войне за производительность, но AMD больше не может позволить себе игнорировать преимущества гибридного дизайна. В недавнем интервью ее технический директор прямо заявил, что компания перейдет на гибридную архитектуру для клиентских процессоров, но пока без каких-либо конкретных дат.

О планах AMD рассказал Марк Пейпермастер, технический директор компании с 2011 года. Он пообщался с редакцией Tom's Hardware в кулуарах после научно-технической конференции в Бельгии. Папермастера спросили об истории AMD, которая пока остановилась на 16-ядерном процессоре на вершине своего стека, и о том, считает ли компания, что это все еще "лучшее решение" для клиентских процессоров. Технический директор начал с заявления о том, что AMD уже начала отступать от традиций, используя специализированное оборудование для искусственного интеллекта в своих текущих мобильных APU Ryzen 7040, и что эта тенденция к специализированному оборудованию сохранится в будущем, после чего он перешел к обсуждению гибридных архитектур.

Гибридный патент AMD

Эта блок-схема была включена в патентную заявку 2021 года, описывающую, как чип может распределять задачи между различными ядрами процессора.

Что касается будущего AMD, он сказал: «Вы увидите сочетание высокопроизводительных ядер с энергоэффективными ядрами и ускорителями». Последнее относится к ускорителям с помощью искусственного интеллекта, который быстро становится обязательной функцией в мире технологий. Обобщая свои мысли, он заявил, что компания движется в направлении "не просто изменения плотности ядер, а изменения типов ядер и способов их конфигурации". Он добавил, что будущие процессоры AMD, вероятно, будут содержать ядра Zen с V-Cache для приложений, которые могут его использовать, со специализированными ядрами вокруг них. Когда интервьюер попросил г-на Пейпермастера подтвердить, что они появятся на клиентских ПК, он ответил: "Безусловно".

Стоит отметить, что информация о гибридном будущем AMD впервые появилась в патентной заявке от июня 2021 года. В патенте указано: «Метод перемещения задачи, выполняемой компьютером, с относительно менее мощного процессора на относительно более мощный процессор, и он включает диаграмму (выше), показывающую расположение больших и малых процессоров».

Эта дорожная карта, выпущенная в 2022 году, была первым указанием на то, что компания планирует использовать ядра меньшего размера в будущих чипах.

Кроме того, в 2020 году другой технический директор AMD заявил на отраслевом собрании, что компания изучает гибридные архитектуры, но пока не готова принять их. По словам AMD, нерешительность была вызвана тем, что Windows не предлагала надлежащего планировщика задач в Windows 10, и она хотела, чтобы эти ядра были полезными, а не просто маркетинговым трюком, позволяющим сказать, что у нее больше ядер.

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Какова бы ни была история, AMD теперь готова присоединиться к Intel и Apple/ARM в гибридной гонке для настольных ПК, что довольно интересно. AMD уже представила свои будущие ядра Zen 4C, которые разработаны для повышения эффективности и появятся в следующей итерации серверных процессоров Epyc под кодовым названием Bergamo. Однако ее планы относительно чипа для настольных ПК с гибридным дизайном остаются пока тайной. Zen 5 появится в конце 2024 года, так что у нас достаточно времени, чтобы обдумать перспективы компании.