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Большинство ученых предполагают, что другие солнечные системы состоят из того же материала, что и наша. И действительно, чем дольше мы за ними наблюдаем, тем больше эти чужие солнечные системы становятся похожими на нашу собственную. Непрерывное совершенствование технологий позволило обнаружить планеты, спутники и даже пояса астероидов, вращающиеся вокруг других звезд. А как насчет радиационных поясов, которые усложняют космические путешествия? Да, теперь мы можем подтвердить, что они есть и в других солнечных системах. Астрономы из Калифорнийского университета в Санта-Круз впервые успешно измерили радиационные пояса вокруг другой звезды.
Это открытие принадлежит команде астрономов под руководством докторанта Калифорнийского университета в Санта-Крузе Мелоди Као, которая сосредоточила свое внимание на ультрахолодной карликовой звезде, известной как LSR J1835+3259. В этой звезде нет ничего примечательного, кроме ее близкого расположения к Земле. На расстоянии всего 18 световых лет от Земли эта маленькая звезда настолько мала и тускла, что мы можем наблюдать ее полярное сияние.
Несмотря на то, что LSR J1835+3259 находится относительно близко, для сбора данных для этого исследования потребовалась сеть из 39 радиообсерваторий по всему миру. Однако все эти хлопоты стоили того: исследователи смогли проследить границы облака высокоэнергетических электронов, вращающихся вокруг магнитного поля звезды. Частицы там направляются магнитным полем к полюсам, что является зеркальным отражением северного сияния на Земле. Команда Као была первой, кто собрал данные, позволяющие провести границу между местоположением полярного сияния внесолнечного объекта и его радиационными поясами.
«Полярные сияния можно использовать для измерения силы магнитного поля, но не формы. Мы разработали этот эксперимент, чтобы продемонстрировать метод оценки формы магнитных полей на коричневых карликах и, в конечном итоге, на экзопланетах», — сказал Као.
Ультрахолодные карлики — это самая маленькая категория звезд, занимающая место между звездами и чрезвычайно большими газовыми гигантами. Исследователи обнаружили, что радиационный пояс этого объекта образует две большие доли, напоминающие поле Юпитера. Однако пояса вокруг LSR J1835+3259 гораздо интенсивнее. Если вы поместите звезду и Юпитер рядом друг с другом, излучение звезды будет в 10 миллионов раз ярче.
Это исследование координировалось Национальной радиоастрономической обсерваторией (NRAO) с использованием так называемого высокочувствительного массива. Эта сеть из 39 радиотарелок может работать вместе для обнаружения слабых радиосигналов. Као с нетерпением ожидает появления в NRAO нового очень большого массива следующего поколения (ngVLA). После завершения строительства, ngVLA поможет выявить больше внесолнечных радиационных поясов, в том числе вокруг небольших экзопланет.