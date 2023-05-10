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MediaTek, один из ведущих производителей мобильных процессоров, представила свой новый флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9200+, который является улучшенной версией MediaTek Dimensity 9200, анонсированного в ноябре 2022 года. Этот чип обладает рядом преимуществ, которые делают его идеальным для современных смартфонов топового уровня.

Что же такого особенного в MediaTek Dimensity 9200+? Давайте рассмотрим его основные характеристики и возможности.

Высокая производительность и низкое энергопотребление

Dimensity 9200+ построен на 4-нанометровом техпроцессе от TSMC, который обеспечивает высокую плотность транзисторов и оптимальную тепловую производительность. Чип имеет восьмиядерную архитектуру, имеет четыре ядра Arm Cortex-X3 с максимальной частотой до 3.35 ГГц, четыре ядра Arm Cortex-A715 с частотой до 3.0 ГГц и четыре ядра Arm Cortex-A510 с частотой до 2.0 ГГц. Эти ядра поддерживают 64-битный эксклюзивный режим Armv9, который повышает производительность и безопасность приложений.

По сравнению с Dimensity 9200, новый чип имеет на 10% большую скорость CPU и GPU при том же уровне энергопотребления. Это достигается за счет повышения частоты работы ядер и оптимизации напряжения. Благодаря этому пользователи могут наслаждаться более плавной и долгой игрой, быстрой обработкой данных и мультимедиа.

Чип также оснащен графическим процессором Arm Immortalis-G715, который поддерживает аппаратное трассирование лучей для реалистичного освещения и отражения в играх. Кроме того, чип имеет специальные движки, которые улучшают качество изображения, отклик системы, сетевое соединение и управление производительностью.

Продвинутый ИИ с экстремальной экономией энергии

MediaTek Dimensity 9200+ имеет мощный ИИ-процессор MediaTek APU 690, который на 35% быстрее и на 45% энергоэффективнее предыдущего поколения. Этот процессор способен выполнять различные задачи ИИ, такие как AI-Super Resolution (AI-SR) и AI-Noise Reduction (AI-NR), которые улучшают разрешение и шумоподавление в камере, видео и играх. Благодаря новой технологии eXtreme Power Saving, эти задачи потребляют на 25% меньше энергии при обработке 4K видео с AI-NR и на 35% меньше энергии при использовании AI-SR во всех визуальных приложениях.

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