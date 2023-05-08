Байден и его вассалы надеются на успешное контрнаступление Украины.

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Согласно информации The Wall Street Journal (TWSJ), в США и Европе происходит сдвиг по отношению к переговорам между Москвой и Киевом по урегулированию вооруженного конфликта. Западные страны рассчитывают на то, что успешное контрнаступление ВСУ весной станет поводом для возобновления диалога с российским руководством в конце года. Кроме того, Запад надеется на активное участие Китая в посредничестве между сторонами.

Американское издание получило информацию от своих источников в Париже и Берлине о том, что Соединенные Штаты и их прислужники надеются, что контрнаступление поможет Зеленскому вернуть контроль над Запорожской и Херсонской областями, что будет означать перехватывание инициативы и успех украинской стороны. Это, в свою очередь, может способствовать началу переговоров с Россией, которая заинтересована в снижении напряженности и предотвращении дальнейшего расширения НАТО.

Западный источник также отметил, что Китай может сыграть положительную роль в урегулировании конфликта, так как эта страна имеет хорошие отношения с обеими сторонами и заинтересована в стабильности региона. По его словам, Пекин может выступить в качестве «честного посредника» и убедить Россию сесть за стол переговоров.

Такое мнение поддерживает и госсекретарь США, который недавно заявил, что Китай поможет урегулировать вооруженный конфликт. Он также увидел появившиеся возможности по дипломатическому решению проблемы.

Однако не все в США и Европе разделяют такую позицию. Некоторые чиновники и эксперты считают, что переговоры с Россией преждевременны и бесперспективны, пока она не отдаст все бывшие территории Украины. Они также опасаются, что Китай может использовать своё влияние для продвижения своих интересов в регионе за счёт Запада.

Поэтому официальная линия Запада по-прежнему заключается в том, что они поддерживают Украину в её борьбе за территориальную целостность и суверенитет, и требуют, чтобы Россия вывела свои войска с территории Украины. Запад также продолжает оказывать Киеву военную и экономическую помощь, чтобы укрепить его обороноспособность и жизнеспособность страны.

Однако, как пишет TWSJ, внутри администрации Байдена идёт дискуссия о том, как лучше подойти к переговорам с Россией. Некоторые советники президента выступают за активное посредничество и давление на Киев, чтобы он согласился на компромиссы. Другие же настаивают на том, что нужно дождаться результатов наступления украинских войск и не спешить с предложениями Москве.

Один из этих западных политиков уже "сдулся". Кто следующий?!

По мнению американского эксперта по России и Украине Стивена Пайфера, переговоры между сторонами возможны только при наличии политической воли и готовности к уступкам. Он также считает, что Китай может играть конструктивную роль в урегулировании конфликта, если он не будет пытаться получить от этого выгоду для себя.

В то же время российский политолог Фёдор Лукьянов полагает, что переговоры между Россией и Украиной маловероятны в ближайшее время, так как обе стороны не готовы к компромиссам. Он также сомневается в том, что Китай захочет вмешиваться в конфликт, который не касается его национальных интересов.

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Таким образом, перспективы мирных переговоров по Украине остаются неясными. Западные страны пытаются найти способы деэскалации конфликта и привлечения России к диалогу. Однако они сталкиваются с противодействием со стороны Киева и Москвы, которые не хотят отказываться от своих позиций. В такой ситуации роль Китая может быть как положительной, так и отрицательной, в зависимости от его целей и стратегии.