Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Страны НАТО изменили позицию по переговорам между Россией и Украиной
Байден и его вассалы надеются на успешное контрнаступление Украины.
рекомендации
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-45000р на iPhone 14 Pro - смотри цену

реклама

Согласно информации The Wall Street Journal (TWSJ), в США и Европе происходит сдвиг по отношению к переговорам между Москвой и Киевом по урегулированию вооруженного конфликта. Западные страны рассчитывают на то, что успешное контрнаступление ВСУ весной станет поводом для возобновления диалога с российским руководством в конце года. Кроме того, Запад надеется на активное участие Китая в посредничестве между сторонами.

Американское издание получило информацию от своих источников в Париже и Берлине о том, что Соединенные Штаты и их прислужники надеются, что контрнаступление поможет Зеленскому вернуть контроль над Запорожской и Херсонской областями, что будет означать перехватывание инициативы и успех украинской стороны. Это, в свою очередь, может способствовать началу переговоров с Россией, которая заинтересована в снижении напряженности и предотвращении дальнейшего расширения НАТО.

Западный источник также отметил, что Китай может сыграть положительную роль в урегулировании конфликта, так как эта страна имеет хорошие отношения с обеими сторонами и заинтересована в стабильности региона. По его словам, Пекин может выступить в качестве «честного посредника» и убедить Россию сесть за стол переговоров.

Такое мнение поддерживает и госсекретарь США, который недавно заявил, что Китай поможет урегулировать вооруженный конфликт. Он также увидел появившиеся возможности по дипломатическому решению проблемы.

Однако не все в США и Европе разделяют такую позицию. Некоторые чиновники и эксперты считают, что переговоры с Россией преждевременны и бесперспективны, пока она не отдаст все бывшие территории Украины. Они также опасаются, что Китай может использовать своё влияние для продвижения своих интересов в регионе за счёт Запада.

Поэтому официальная линия Запада по-прежнему заключается в том, что они поддерживают Украину в её борьбе за территориальную целостность и суверенитет, и требуют, чтобы Россия вывела свои войска с территории Украины. Запад также продолжает оказывать Киеву военную и экономическую помощь, чтобы укрепить его обороноспособность и жизнеспособность страны.

Однако, как пишет TWSJ, внутри администрации Байдена идёт дискуссия о том, как лучше подойти к переговорам с Россией. Некоторые советники президента выступают за активное посредничество и давление на Киев, чтобы он согласился на компромиссы. Другие же настаивают на том, что нужно дождаться результатов наступления украинских войск и не спешить с предложениями Москве.

Один из этих западных политиков уже "сдулся". Кто следующий?!

По мнению американского эксперта по России и Украине Стивена Пайфера, переговоры между сторонами возможны только при наличии политической воли и готовности к уступкам. Он также считает, что Китай может играть конструктивную роль в урегулировании конфликта, если он не будет пытаться получить от этого выгоду для себя.

В то же время российский политолог Фёдор Лукьянов полагает, что переговоры между Россией и Украиной маловероятны в ближайшее время, так как обе стороны не готовы к компромиссам. Он также сомневается в том, что Китай захочет вмешиваться в конфликт, который не касается его национальных интересов.

рекомендации
RX 7900XT подешевела на порядок
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Таким образом, перспективы мирных переговоров по Украине остаются неясными. Западные страны пытаются найти способы деэскалации конфликта и привлечения России к диалогу. Однако они сталкиваются с противодействием со стороны Киева и Москвы, которые не хотят отказываться от своих позиций. В такой ситуации роль Китая может быть как положительной, так и отрицательной, в зависимости от его целей и стратегии.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #китай #сво #нато #специальная военная операция #путин #байден #си цзиньпинь
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Зеленский предлагает украинцам праздновать День Победы 8 мая
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин: Минобороны пообещало ЧВК «Вагнер» всё необходимое вооружение и назначило куратором генерала Суровикина
31
США подтверждают сбитие гиперзвуковой ракеты «Кинжал» украинским ПВО
85
Москву ожидает трехмесячный температурный армагеддон из-за самого жаркого лета за последние 150 лет
9
Аналитики Travel Safety Index создали антирейтинг худших мест для туристических путешествий в 2023г
5
Ещё один ЗРК Stormer HVM не смог защитить себя от угрозы с воздуха, будучи машиной ПВО
16
Streacom показала корпус без вентиляторов: до 600W пассивного охлаждения
+
В Финляндии альтернативой российскому топливу стал итальянский мусор
7
В ВСУ появился первый ЗРК Avenger, поражённый барражирующим боеприпасом "Ланцет" [Видео]
4
США хотели получить от Турции её комплекс С-400 для изучения
4
Пригожин: Бахмут будет взят силами чеченского подразделения «Ахмат»
8
Моддеру удалось записать Windows 11 в память мобильной видеокарты GeForce RTX 3050
1
В зоне СВО был замечен танк Т-72Б3 с нестандартной защитой типа "скворечник", дооснащённый Контакт-1
+
Отступления не будет: Пригожин сообщил о скором поступлении боеприпасов и вооружения
2
Linux станет операционной системой по умолчанию для Россиян
65
Пригожин: ЧВК «Вагнер» остаются в Бахмуте, Минобороны пошли на уступки
7
Суд Берлина разрешил демонстрацию флага и символики России 8 и 9 мая
+
Китайские законодатели могут обязать производителей оснащать машины бортовыми самописцами
+
iPhone уцелел при падении с высоты более 4 км
1
Кадыров раскритиковал шум, поднятый вокруг «снарядного голода» в ЧВК «Вагнер»
3
Radeon RX 6600 за 16000 руб с Aliexpress показала 60 FPS в Cyberpunk 2077 на впечатляющих настройках
3

Популярные статьи

AIM-260: США нацелились на РФ и Китай ракетами, способными наносить кинетические удары "hit-to-kill"
20
Вторая казнь Noctua
50
Почти идеальная сборка игрового ПК за 70 000р для любых игр в 2К на максимальных настройка графики
13
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - дрель с дисплеем и кухонный робот Сяоми.
2
Впечатления от замены SSD под Windows с 120 на 256 ГБ в игровом компьютере - стоило ли переплачивать
26
Итоги гоночного уик-энда 6-7 мая
+
Как играется в Rocket League в 2023 году
3

Сейчас обсуждают

-=metallist=-
17:27
Они будут в топах)))
RTX 5090 получит более миллиарда транзисторов и превысит 3 ГГц, а выйдет в конце 2024 года
-=metallist=-
17:26
Ага, зимнюю Кама поставят и gddr5.
RTX 5090 получит более миллиарда транзисторов и превысит 3 ГГц, а выйдет в конце 2024 года
-=metallist=-
17:26
Вопрос к автору, а у 3090-4090й сколько миллиардов транзисторов?
RTX 5090 получит более миллиарда транзисторов и превысит 3 ГГц, а выйдет в конце 2024 года
Adam Itch
17:25
Походке на кулеры для жёстких дисков
Известный оверклокер протестировал необычный медный радиатор для задней панели Radeon RX 6900 XT
Павел
17:24
Враньё чистой воды, ибо даже детям известно, что нельзя сбить аналоговнетную ракету! P.s. ну и пруфы подтверждают это))
Streacom показала корпус без вентиляторов: до 600W пассивного охлаждения
Михаил Авраменко
17:21
Очередные свинские мрии :-)
Спикер ВВС Украины: мы будем иметь одну из лучших систем ПВО в мире
Eppius
17:21
Самсунг уже довольно давно стал дерьмом во всей своей продукции.
Samsung проигрывает Apple на рынке планшетов
Eppius
17:19
Скучно. Когда сотый будет пакет можно обсудить.
Еврокомиссия передала свои предложения по 11-му пакету санкций
Eppius
17:19
Сгорели и больше не работают или только подгорели ,там провели ремонт и они снова в строю?
Еврокомиссия передала свои предложения по 11-му пакету санкций
Eppius
17:16
Все будет зависеть от того насколько успешным будет их наступление. И будет ли оно вообще.
На Украине надеются, что контрнаступление ВСУ вызовет панику в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем