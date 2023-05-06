Работу лазерной системы Iron Beam продемонстрировали в Сингапуре на выставке IMDEX Asia 2023.

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Израиль является одной из ведущих стран в области разработки и применения лазерного оружия. Вчера компания Rafael продемонстрировала свою новейшую лазерную систему Iron Beam, которая способна сбивать различные воздушные цели, включая дроны и ракеты.

Iron Beam — это система предназначенная для ближней зоны обороны, которая интегрируется в современные системы ПВО и дополняет их. Iron Beam использует высокоэнергетический лазер для поражения всех известных воздушных угроз, которые трудно перехватить традиционными средствами. Система может работать в любых погодных условиях и имеет «бесконечные патроны», так как её энергия зависит от электросети.

Rafael разработала две модели Iron Beam: наземную и корабельную. Наземная версия устанавливается на колесной технике и имеет мощность лазера до 500 кВт. Корабельная версия предназначена для защиты морских объектов от атак с воздуха и имеет меньшую мощность лазера — до 100 кВт.

Компания опубликовала видео, на котором показаны успешные испытания наземной версии Iron Beam, которые прошли год назад. На кадрах видно, как лазер поражает беспилотник и боевую часть ракеты. Также была продемонстрирована корабельная версия Iron Beam на выставке IMDEX Asia 2023 в Сингапуре.





Iron Beam является частью национальной системы обороны Израиля, которая также включает в себя «Железный купол», «Стрелу» и «Давидову пращу». Каждая из этих систем предназначена для перехвата разных типов ракет на разных дальностях и высотах. Iron Beam призвана усилить защиту от самых сложных угроз — малых и быстрых целей, которые могут пролететь под радаром или маневрировать в воздухе.

Израиль не единственная страна, которая разрабатывает и применяет лазерное оружие. США, Германия, Франция, Великобритания и другие страны также имеют свои проекты в этой области. В России также есть лазерная система «Пересвет», которая поставлена на опытно-боевое дежурство в 2018 году и показала свою высокую эффективность в Сирии, а также во время выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции на Украине.

Лазерное оружие имеет не только преимущества, но и недостатки, которые необходимо учитывать при его разработке и применении. Среди основных недостатков можно выделить следующие1:

Высокое потребление электроэнергии. Лазеры требуют большого количества энергии для своей работы, что создает проблемы с источниками питания и охлаждением. На кораблях и автомобилях это может ограничивать количество выстрелов или мощность лазера. В космосе это может требовать использования солнечных батарей или ядерных реакторов.

Зависимость от погодных условий и атмосферных помех. Лазерный луч может терять свою эффективность при прохождении через облака, дождь, снег, туман или пыль. Также лазер может быть нарушен или отражен воздушными турбулентностями, тепловыми потоками или лазерными джаммерами (помехами).

Необходимость прямой видимости цели. Лазерное оружие работает только по принципу прямой наводки, то есть цель должна быть видна излучателю лазера. Это означает, что лазер не может поражать цели за горизонтом, за препятствиями или в земной атмосфере (для космических лазеров).

Возможность защиты от лазера. Лазерный луч можно отразить или поглотить при помощи специальных материалов, покрытий или зеркал. Также можно использовать дымовые завесы, манекены или маневры для уклонения от лазера.

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Лазерное оружие является перспективным направлением в области военной техники, которое может дать значительное преимущество в современном вооруженном конфликте. Однако лазерное оружие не является панацеей от всех угроз и требует дальнейшего совершенствования и развития. Израиль, как один из лидеров в этой сфере, продолжает работать над улучшением своих лазерных систем и интеграцией их в свою оборонную стратегию.