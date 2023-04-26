Производители материнских плат сейчас спешно загружают новые версии BIOS.

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Вчера мы сообщили о неприятной ситуации с материнской платой AM5, которая сожгла сокет и процессор Ryzen 7 7800X3D. Пострадавший заявил, что оставил свой компьютер в режиме ожидания и, вернувшись домой, обнаружил, что он не работает, а процессор и сокет сгорели до хрустящей корочки. Все что он сделал, это использовал встроенный разгон памяти EXPO, который похож на Intel XMP в том смысле, что позволяет переключать в BIOS разгон памяти. Это встроенная функция, и производители памяти предварительно проверили параметры EXPO, поэтому она должна быть безопасной. Но похоже, что это не так, поскольку увеличение напряжения для разгона памяти может непреднамеренно увеличить напряжение процессора. Это также влияет на процессоры, отличные от X, то есть на всю линейку Ryzen 7000. Другими словами, ситуация очень тяжелая.

Как вы, возможно, помните, AMD заявила, что с Zen 4 она произведет «большой фурор с разгоном», чего не было с Zen 3. Частью этих намерений стала новая технология EXPO, которая расшифровывается как EXtended Profiles for Overclocking, призванная конкурировать с давно существующей технологией разгона памяти XMP от Intel. Тем не менее, производитель материнских плат Asus выступил с заявлением к немецкому оверклокеру der8auer, заявив, что виновата EXPO, и посоветовала своим клиентам избегать старых BIOS, которые поддерживают разгон наряду с ручным контролем напряжения. Компания удалила эти BIOS со своего веб-сайта и призывает людей использовать только последнюю сборку на своем сайте поддержки.

Asus заявляет, что уже загрузила "исправленный" BIOS для решения этой проблемы.





Суть проблемы в том, что увеличение напряжения памяти может также увеличить напряжение на ЦП, что может привести к повреждению внутренних датчиков температуры процессора. В результате процессор может нагреться настолько, что уничтожит себя и сокет. В обновлении Asus говорится, что они добавили «специальный мониторинг температуры» для защиты платы и процессора. Поскольку процессоры V-Cache более чувствительны к изменениям напряжения и частоты из-за их дополнительного кэша L3, они более чувствительны к этой проблеме, но, очевидно, это также может повлиять на процессоры, отличные от X3D.

Согласно сообщению на Reddit от технического специалиста MSI, AMD в настоящее время исследует проблему, и MSI ждет этого заключения, прежде чем что-то предпринимать. На данный момент MSI отключила функцию повышенного напряжения процессора в последней версии BIOS и еще не видела, чтобы ее материнские платы повышали напряжение до небезопасных уровней, таких как 1,5 В, о которых сообщалось в других источниках.

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Пока мы ждем окончательного ответа AMD на эту ситуацию, очевидно, в ваших интересах убедиться, что ваш процессор AMD Ryzen серии 7000 и память DDR5 работают со стандартными настройками, пока не будет доступна дополнительная информация.