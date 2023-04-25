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На Reddit опубликовали фотографии обгоревшего процессора Ryzen 7 7800X3D - причины выясняются
Пока неясно, виновата ли материнская плата, процессор или кривые руки пользователя.
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AMD выпустила в этом году свои последние процессоры Zen 4 с поддержкой V-Cache. 12- и 16-ядерные модели появились в феврале, а восьмиядерные модели в апреле. И вот, всего несколько месяцев спустя, мы начинаем получать сообщения о том, что новые процессоры AMD с поддержкой V-Cache сгорают внутри сокета. Неясно, кто виноват, но результаты, несомненно, плохие. Они указывают на проблему с материнскими платами Asus, возможно, связанную с напряжением, проходящим через процессор.

Сообщения о сгоревших процессорах начали появляться в сабреддите /r/AMD, и хотя пока их всего несколько, все они имеют поразительное сходство. Больше всего внимания привлекло изображение (см. выше) от пользователя Reddit под ником /u/Speedrookie под названием «7800X3d только что убил себя и мой компьютер». Автор утверждает, что он оставил свою систему без присмотра и, вернувшись домой, обнаружил, что она мертва, а вентиляторы работают на полной скорости. После сброса BIOS и обнаружения того, что система не может выполнить POST, он увидел, что на дисплее отладки на материнской плате отображается код «00», что указывает на проблему с ЦП.

Мертвый сокет материнской платы.

Speedrookie отметил, что кулер AIO был «чертовски горячим», когда его пытались снять, то есть достаточно горячим, чтобы обжечь человека. При осмотре процессора и разъема AM5 обнаружился заметно выгоревший участок размером с горошину. Более того, по словам автора сообщения, они заметили, что контактная площадка LGA вздулась из-за теплового расширения и, по-видимому, была причиной проблемы, а не из-за того, что происходило внутри самого процессора. Автор загрузил полную галерею фотографий, которую вы можете просмотреть здесь.

Что самое интересное в этой ситуации, так это то, что, по словам Speedrookie, он разгонял только память, поскольку сам процессор этого не позволяет. Он использовал новый разгон памяти AMD EXPO одним щелчком мыши и включил его в BIOS. Несмотря на то, что никаких нарушений со стороны пользователя не было, Asus сообщила ему, что гарантия на материнскую плату не распространяется на данные повреждения, что удивительно. Все, что он смог добиться, так это то, что Asus предложила взять плату на ремонт.

На этой фотографии хорошо видно как "выгорела" термопаста.

Но это не единичный случай с 7800X3D, так как Wccftech обнаружил еще три аналогичных случая, все с Ryzen 9 7950X3D. Что особенно беспокоит, так это то, что в этих случаях следы ожогов находятся в одном и том же месте, и все они также используют материнские платы Asus. Igor's Lab также опубликовал подробный обзор одного из мертвых процессоров 7800X3D и обнаружил, что обугленные контактные площадки были расположены там, где на процессор подается питание. Он написал: «Все затронутые контакты подают на процессор питание VDDCR (питание ядра процессора)».

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На данный момент Стив из Gamer's Nexus приобрел процессор и материнскую плату, чтобы провести более тщательный осмотр, поэтому ожидаем новые подробности в ближайшее время. Speedrookie также сказал, что Asus и AMD продемонстрировали образцовую реакцию на ситуацию: обе компании обратились к пользователю и предложить услуги по ремонту. Однако "мертвые" детали уже были отправлены в Gamers Nexus для оценки.

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#amd #zen 4 #ryzen 7 7800x3d #reddit #v-cache
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