Этот шаг связан с тем, что фирма пытается привлечь внимание к своему IPO в конце этого года.

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Для многих экспертов неожиданным шагом стало то, что компания ARM начала работать с партнерами-производителями над разработкой собственного чипа, чтобы продемонстрировать возможности своей платформы, на случай, если чипы M-класса от Apple не справятся с поставленными задачами. Сообщается, что этот шаг призван помочь компании привлечь новых клиентов и инвестиции в преддверии IPO (первой публичной продажи акций компании), запланированной на конец этого года. Компания сейчас доминирует на рынке мобильных CPU/SoC, но хочет создать собственный чип, чтобы привлечь новых клиентов на свою платформу. Этот шаг также должен помочь создать некоторый пиар для компании перед важным событием.

Новости о планах ARM поступили от нескольких осведомленных источников, которые рассказали об этом Financial Times. В отчете говорится, что будут задействованы самые передовые технологии по производству микросхем в истории компании. Это амбициозная цель для компании, которая ранее просто лицензировала свои технологии таким компаниям, как Apple и Qualcomm, чтобы они могли создавать и настраивать свои продукты. Обычно ARM не участвует ни в разработке, ни в производстве финальной версии чипов, поэтому эта новость знаменует собой большой шаг на новую территорию для компании из Кембриджа. Это также поможет ARM выйти на новые рынки, которые ранее не рассматривали возможность использования ее технологии.

Qualcomm Snapdragon 865 — 64-битный чип ARM, построенный на 7-нм техпроцессе TSMC и представленный в 2019 году.

The Times сообщает, что ARM создала новую группу для «инженерных решений» и управления новыми чипами в процессе производства, которое началось в последние шесть месяцев. Эту зарождающуюся команду возглавляет Кеворк Кечичян, который провел 12 лет в Qualcomm и отвечал за разработку Snapdragon. Он присоединился к руководящим должностям ARM в феврале 2023 года. Согласно источникам, чип, над которым будет работать команда, будет предназначен для телефонов, ноутбуков и другой электроники.

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ARM не планирует продавать или лицензировать разрабатываемый ею чип, настаивая на том, что в рамках проекта будет создан только прототип, не предназначенный для коммерческого использования. Тем не менее, уже ходят слухи, что, если ARM сможет создать мощный и эффективный чип, она может начать конкурировать со своими крупнейшими клиентами, включая Qualcomm и MediaTek. Такой шаг стал бы шокирующим поворотом для конкурентов, которые ранее видели в ARM партнера. Однако бывший руководитель ARM сказал Times, что ARM не будет тратить усилия и средства на создание собственного чипа, не ожидая какой-либо окупаемости инвестиций.