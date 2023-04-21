Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Макрон: ЕС должен снизить зависимость от США
Вернувшись из Китая, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна защитить себя. ЕС должен получить технологическую и экономическую автономию от США.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

реклама

Евросоюз намерен уменьшить свою зависимость от американской валюты и усилить роль евро на международной арене. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении на форуме "Новый мир, новый капитализм" в Париже.

По словам Макрона, доллар уже не является единственной мировой резервной валютой и не отражает реального распределения сил в мире. Он призвал европейские страны использовать евро для заключения контрактов, особенно в сфере энергетики, а также защищать свои интересы, ведь из-за санкционного давления на Россию, пострадали европейские страны.

Идея ослабления зависимости от доллара не нова для Евросоюза. Еще в 2018 году бывший председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выступил с подобным предложением, мотивируя его торговыми войнами и санкциями, развязанными президентом США Дональдом Трампом.

В частности, Юнкер критиковал тот факт, что 80% энергетического импорта Европы оплачивается в долларах, а не в евро. Он также указывал на то, что США использовали свое финансовое влияние для блокировки торговли ЕС с Ираном после выхода из ядерной сделки.Для обхода американских санкций ЕС создал специальный механизм INSTEX, который позволяет европейским компаниям торговать с Ираном без использования долларов. Однако этот инструмент оказался неэффективным и ограниченным по объемам и видам товаров.

Еще одним поводом для разочарования в долларе стали санкции США против газопровода "Северный поток - 2", который должен был соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Из-за давления Вашингтона некоторые европейские компании вынуждены были отказаться от участия в проекте.

В свете этих событий ЕС разрабатывает новую стратегию по укреплению международной роли евро, которая должна быть представлена в 2023 году. Среди возможных мер - увеличение доли евро в международных резервах и платежах, развитие европейского финансового сектора и капитальных рынков, а также создание единой цифровой валюты ЕС.

По мнению экспертов, отказ от доллара может принести ЕС ряд преимуществ, таких как снижение валютных рисков и издержек, повышение устойчивости к внешним шокам и усиление геополитического влияния. Однако для этого необходимо решить ряд проблем, связанных с недостаточной интеграцией и согласованностью внутри ЕС, а также с конкуренцией со стороны других сил, таких как Китай и Россия.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В то же время США не собираются без боя сдавать свои позиции и продолжают использовать доллар как инструмент давления и вмешательства в дела других стран. Поэтому переход к новой мировой валютной системе будет сопровождаться конфликтами и нестабильностью на глобальном уровне.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сша #китай #евросоюз #доллар #евро #эммануэль макрон
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Северная Корея запускает первый военный спутник, Пентагон считает - это только начало
Binance сняла все ограничения для россиян
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский танк Т-90 обнаружили на заправке в Луизиане
10
В Украине заметили колонну БМП Bradley вместе с танками М-55S
23
"Дорога жизни" из Бахмута для ВСУ теперь отрезана - Вагнеровцы смогли её заблокировать в ходе боёв
1
Financial Times: ЧВК «Вагнер» получила отказ от Китая и Турции в поставках оружия
1
Под Бахмутом артиллерия "Вагнера" накрыла колонну ВСУ спешащую на подмогу в город
7
Отказавшаяся от ядерной энергии Германия закупает электричество у Франции, вырабатывающей её на АЭС
9
Российский морпех записал на свой счёт уже третий сбитый Су-25 ВСУ и показал видео запуска "Иглы"
13
Т-54 замечен на Запорожском направлении – какие задачи ставятся перед танком времён Второй мировой
46
Блогер купил на Авито GeForce GTX 970 за 5000 рублей и она потянула последние игры с комфортным FPS
18
Скандинавские разведки уверены, что Москва готовит атаку на объекты подводной инфраструктуры
6
ЧВК «Вагнер» сжимает клещи вокруг Бахмута, а украинское командование бросило в бой ЛГБТ-батальон
7
Интегрированная видеокарта AMD Radeon 780M оказалась быстрее дискретной GeForce GTX 1050 Ti
5
В ЧВК Вагнер опровергли слухи о присутствии своих сотрудников в Судане
+
Союзники Украины планируют ввести полный запрет на экспорт товаров в РФ
4
Украина готова распродать государственные предприятия по низким ценам
3
Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал снимок ярчайшей инфракрасной галактики Arp 220
+
Западная пресса надеется, что контрнаступление ВСУ вызовет «панику» в российском командовании
11
SpaceX вынуждена была уничтожить ракету Starship через 4 минуты после запуска
3
Китайский комплекс активной защиты бронетехники Raptor довели до ума спустя 5 лет - видео испытаний
1
EA показала геймплей магического боевика Immortals of Aveum и заявила, что GeForce RTX 2080 Super соответствует только минимальным требованиям новинки
3

Популярные статьи

Игра на нервах США - Авианосец НОАК Шаньдун установил рекорд по вылетам самолётов в районе базы Гуам
5
В России заявили о готовности использовать на Украине авиабомбы повышенной мощности от 3 до 5 тонн
8
Российский БПЛА "Ланцет-3" взорвал патрульное судно Украины под Запорожьем, инцидент попал на камеру
3
Киев получил первые системы Patriot: Почему немецкие комплексы ПВО не повлияют на исход конфликта
69
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Апрель)
14
20 красивых и захватывающих игр, которые пойдут на слабом компьютере или ноутбуке
8
Jonsbo D31 Mesh - интересный корпус за адекватные деньги. Мини-обзор базовой версии
3
Великое противостояние - Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme против Noctua NH-D15
68
8 лучших видеокарт для недорогих игровых компьютеров в 2023 году — практичная экономия
1
"Колхозинг" системы охлаждения на Asus GT 430
10

Сейчас обсуждают

Дима Клингер
18:49
А где доказательства то?
"Дорога жизни" из Бахмута для ВСУ теперь отрезана - Вагнеровцы смогли её заблокировать в ходе боёв
evsapelkin
18:49
Шакал всеми своими силами тянется к Шархану и ползает с протянутой рукой по всему миру ,дайте, дайте , дайте , возьмите нас под крыло , мы верные псы . Даже тупому уже смешно . был нормальный артист и...
Премьер-министр Венгрии удивился словам генсека НАТО о будущем членстве Украины в альянсе
evsapelkin
18:45
США все делает для того что бы Россия ослабла , а Окраина перестала существовать . И как они хохлам мозги промыли , теперь хрен отмоешь. Зомби ленд во всей своей красе.
Танки Abrams на Украине можно ждать не раньше августа из-за 10-недельной подготовки танкистов ВСУ
swr5
18:43
Винда в помойной яме, где ей и место.
Игровую производительность NVIDIA GeForce RTX 4090 и 4080 сравнили в Windows 11 и Linux
Анатолий Апханов
18:43
Еслиб оставили в стим СНГ, продали бы больше
Продажи Atomic Heart превзошли ожидания издательства Focus Entertainment
Yilec
18:39
ХХХлы еще пять-шесть башен с танков сорвут и, считай, готовы.
Танки Abrams на Украине можно ждать не раньше августа из-за 10-недельной подготовки танкистов ВСУ
&lt;TopUpdate&gt;
18:38
На самом деле штаты махом сольют, если для них в этом будет выгода. И они это не раз показывали.
Буданов отреагировал на заочный арест в РФ
Eppius
18:32
С такой ценой этот самокат ждет участь их первого изделия.
Segway представила мощный электросамокат KickScooter GT2P с максимальной скоростью 70 км/ч
Eppius
18:30
Там посейдоны должны стоять вокруг на вечном дежурстве.
Российские ядерные подлодки кружат у побережья США и Британии, вызывая опасения Лондона и Вашингтона
Просто Хомяк
18:24
Обязательно. Весь Млечный Путь зачистим, и выйдем на межгалактический уровень.
Нас бьют, а мы толстеем - миллиардеры из РФ под санкциями увеличили свои капиталы почти в 2 раза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем