Вернувшись из Китая, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна защитить себя. ЕС должен получить технологическую и экономическую автономию от США.

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Евросоюз намерен уменьшить свою зависимость от американской валюты и усилить роль евро на международной арене. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении на форуме "Новый мир, новый капитализм" в Париже.

По словам Макрона, доллар уже не является единственной мировой резервной валютой и не отражает реального распределения сил в мире. Он призвал европейские страны использовать евро для заключения контрактов, особенно в сфере энергетики, а также защищать свои интересы, ведь из-за санкционного давления на Россию, пострадали европейские страны.

Идея ослабления зависимости от доллара не нова для Евросоюза. Еще в 2018 году бывший председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выступил с подобным предложением, мотивируя его торговыми войнами и санкциями, развязанными президентом США Дональдом Трампом.

В частности, Юнкер критиковал тот факт, что 80% энергетического импорта Европы оплачивается в долларах, а не в евро. Он также указывал на то, что США использовали свое финансовое влияние для блокировки торговли ЕС с Ираном после выхода из ядерной сделки.Для обхода американских санкций ЕС создал специальный механизм INSTEX, который позволяет европейским компаниям торговать с Ираном без использования долларов. Однако этот инструмент оказался неэффективным и ограниченным по объемам и видам товаров.

Еще одним поводом для разочарования в долларе стали санкции США против газопровода "Северный поток - 2", который должен был соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Из-за давления Вашингтона некоторые европейские компании вынуждены были отказаться от участия в проекте.

В свете этих событий ЕС разрабатывает новую стратегию по укреплению международной роли евро, которая должна быть представлена в 2023 году. Среди возможных мер - увеличение доли евро в международных резервах и платежах, развитие европейского финансового сектора и капитальных рынков, а также создание единой цифровой валюты ЕС.

По мнению экспертов, отказ от доллара может принести ЕС ряд преимуществ, таких как снижение валютных рисков и издержек, повышение устойчивости к внешним шокам и усиление геополитического влияния. Однако для этого необходимо решить ряд проблем, связанных с недостаточной интеграцией и согласованностью внутри ЕС, а также с конкуренцией со стороны других сил, таких как Китай и Россия.

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В то же время США не собираются без боя сдавать свои позиции и продолжают использовать доллар как инструмент давления и вмешательства в дела других стран. Поэтому переход к новой мировой валютной системе будет сопровождаться конфликтами и нестабильностью на глобальном уровне.