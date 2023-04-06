Вся торговля нефтью велась за доллары США, но теперь это изменилось.

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Как вы наверное знаете, нефть является одним из самых важных источников энергии и доходов для многих стран мира. Однако в последнее время этот ресурс сталкивается с серьезными проблемами, связанными с перепроизводством, падением спроса, экологическими ограничениями и геополитическими конфликтами. Все это привело к тому, что цены на нефть начали колебаться в очень широком диапазоне, а производители и потребители так и не смогли договориться о справедливом распределении доходов и рисков.

В этой ситуации российский экономист Константин Двинский, известный своими аналитическими статьями на платформе "Яндекс Дзен", выдвинул смелый прогноз: мировой рынок нефти может распасться на несколько региональных рынков с разными ценами и правилами игры. По его мнению, это будет следствием того, что основные игроки на этом рынке - США, ЕС, Китай, ОПЕК+ и Россия - будут стремиться защитить свои интересы и обеспечить свою энергетическую безопасность.

Двинский утверждает, что США уже давно пытаются диктовать свои условия на мировом рынке нефти, используя свой военный и политический потенциал. Они также активно развивают свое собственное производство сланцевой нефти и газа, но до сих пор так и не смогли стать менее зависимыми от импорта. Однако этот вид добычи требует высоких цен на нефть для окупаемости, а также наносит большой ущерб окружающей среде. Поэтому США заинтересованы в том, чтобы поддерживать высокий уровень напряженности на Ближнем Востоке и других нестабильных регионах, где находятся крупные запасы нефти.

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ЕС, в свою очередь, страдает от дефицита собственных энергетических ресурсов и высокой зависимости от импорта нефти и газа из России и других стран. ЕС также придерживается строгой политики по борьбе с изменением климата и собирается перейти на более экологичные источники энергии. К тоже частичные поставки нефти за китайские юани – это лишь начало процесса распада существующего мирового рынка нефти.