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Впервые в истории ученые смогли обнаружить повторяющийся радиосигнал от экзопланеты, которая имеет сходство с Землей по размеру и составу. Это открытие может стать прорывом в поиске жизни за пределами нашей Солнечной системы.
Экзопланета, которая излучает радиосигнал, называется YZ Ceti b и находится в 12 световых годах от Земли в созвездии Кита. Она является одной из трех планет, обращающихся вокруг красного карлика YZ Ceti. Эта звезда меньше и холоднее Солнца, поэтому планеты должны быть очень близко к ней, чтобы иметь возможность поддерживать жидкую воду на поверхности.
YZ Ceti b самая близкая к звезде из трех планет. Она делает полный оборот вокруг нее за 1,97 земных суток и имеет радиус примерно в 0,92 раза меньше земного. По оценкам ученых, ее масса составляет около 0,75 земной. Это означает, что она скорее всего является скалистой планетой, как Земля.
Однако из-за близости к звезде YZ Ceti b подвергается сильному воздействию звездного ветра — потока заряженных частиц, которые испускаются звездой. Этот ветер может разрушать атмосферу планеты и делать ее непригодной для жизни.
Но ученые обнаружили, что YZ Ceti b имеет еще одну особенность — магнитное поле. Магнитное поле планеты создает защитный кокон вокруг нее, который отражает часть звездного ветра и предотвращает потерю атмосферы. Кроме того, магнитное поле может способствовать возникновению сложных химических реакций и генерации электричества на планете.
Магнитное поле YZ Ceti b было обнаружено благодаря радиосигналу, который оно излучает при взаимодействии со звездным ветром. Ученые использовали радиотелескоп LOFAR (Low Frequency Array), расположенный в Нидерландах, чтобы зафиксировать этот сигнал. Они наблюдали за системой YZ Ceti в течение 24 часов и обнаружили, что радиосигнал повторяется с периодом около 2 часов.