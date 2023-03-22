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НАСА начала сборку лунохода VIPER, который полетит на Луну в 2024 году
VIPER будет исследовать южный полярный регион в поисках воды и других ресурсов, которые могут помочь программе Artemis.
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Инженеры НАСА приступили к сборке аппарата, который в конечном итоге станет первым роботизированным луноходом агентства. Сейчас это всего лишь металлический каркас, но через несколько лет он будет ездить по Луне как луноход Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER). Передвигаясь по южному полярному региону, VIPER будет выявлять и изучать водные месторождения, которые в конечном итоге помогут поддерживать жизнедеятельность человека на Луне.

Пока что инженеры соединили нижнюю часть корпуса лунохода с рамой. Все остальные компоненты ровера будут постепенно подсоединяться к этому узлу, который в настоящее время находится в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне. 

«Мы только что завершили первые несколько шагов по интеграции компонентов марсохода, который однажды окажется на поверхности Луны», — сообщил Дэвид Петри, руководитель проекта по системной интеграции и тестированию.

До того, как VIPER станет чем-то вроде марсохода, еще далеко. Команда должна интегрировать авионику, системы электропитания, телекоммуникации, отопление и навигационные системы лунохода. В конце концов, луноход примет форму довольно неизящной коробки на колесах весом около 450 кг.

Цель VIPER-а — исследовать поверхность Луны на наличие воды и других потенциальных ресурсов, которые помогут НАСА составить планы по сбору и использованию этих ресурсов для поддержки лунных операций. Сбор жизненно важных ресурсов, таких как вода, может сделать будущие миссии проще и дешевле, поскольку нам не нужно будет запускать на орбиту столько ресурсов.

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НАСА сообщает, что VIPER должен оказаться на Луне в ноябре 2024 года. Команда выбрала эту дату, чтобы гарантировать, что марсоход на солнечной энергии получит достаточно солнечного света, когда он будет исследовать регион вокруг Монс-Мутон. VIPER будет запущен на борту ракеты SpaceX Falcon Heavy. Он достигнет поверхности с помощью посадочного модуля Astrobotic Griffin. Примерно в то же время космический корабль Artemis 2 с экипажем выйдет на орбиту Луны. Пройдет еще несколько лет до запланированной посадки Artemis 3 (первой за более чем 50 лет), что даст VIPER время для передачи данных, которые помогут выбрать место для приземления астронавтов.

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