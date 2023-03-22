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Nvidia RTX 4070 будет выпускаться в двух версиях, с 8-контактным и 16-контактным разъемом питания
Если вы думали, что спорный разъем питания исчезнет на маломощных видеокартах, то это не так.
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Nvidia готовится к выпуску своей следующей видеокарты Ada Lovelace - RTX 4070 (обычная версия без Ti). По слухам, она появится в апреле и будет предлагаться в двух версиях с разными требованиями к питанию и соответствующими разъемами питания, по словам известного оверклокера Igor's Lab. Он утверждает, что для некоторых видеокарт потребуется противоречивый кабель 12VHPWR, в то время как другие будут использовать текущий 8-контактный разъем, который мы все знаем и любим. Также вероятно, что будущие видеокарты из нижнего сегмента будут нуждаться только в одном 8- или 6-контактном адаптере, что полностью избавит от кабеля 12VHPWR. Это интересное развитие событий, поскольку Nvidia не принуждает партнеров использовать определенный дизайн, а вместо этого предоставляет свободу производителям.

Игорь сообщил, что семейство RTX 4070 будет двухуровневым; видеокарты мощностью 225 Вт и модели мощностью 200 Вт. Модели мощностью 225 Вт будут картами OC; они будут разогнаны на заводе и будут иметь премиальную цену, привязанную к рекомендованной производителем розничной цене. Все эти видеокарты будут оснащены новым 16-контактным кабелем 12VHPWR, впервые разработанным Nvidia, начиная с линейки Ampere. Видеокарты нижнего уровня будут иметь стандартный 8-контактный разъем питания. Пока неясно, будут ли они использовать один или два силовых кабеля. Тем не менее, RTX 4070 от Inno3D уже был замечен пользователями Videocardz только с одним 8-контактным разъемом.

По крайней мере, для одной версии RTX 4070 потребуется всего один 8-контактный разъем.

Предстоящие RTX 4060 и 4060 Ti также, вероятно, будут оснащены 8-контактными разъемами, что является отходом от архитектуры Ampere. Nvidia использовала 16-контактный кабель на всех своих графических процессорах Founders Edition, включая варианты RTX 3060 и Ti. Это важное изменение от Nvidia, так как в некоторых узких корпусах ATX кабель 12VHPWR подключать очень неудобно. Иногда он может блокировать или касаться боковой панели. Чтобы все таки подключить этот новый кабель, пользователям приходится гнуть кабель вниз, что, как считалось, способствовало более ранним сообщениям о плавлении адаптеров. Nvidia заявила, что дело было не в изгибе, а в том, что пользователи неправильно подключили адаптер. Тем не менее, это заявление вызвало споров и владельцы новых видеокарт Nvidia теперь стараются избегать изгибов кабеля 12VHPWR.

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Тот факт, что Nvidia выпускает две версии RTX 4070, также является новым решением для рынка ПК. Энтузиасты все равно смогут разогнать версию с меньшим энергопотреблением и для этого не нужно покупать новый блок питания. Также сообщается, что из-за разницы в цене между моделями, Nvidia заключила два соглашения о неразглашении и запустит их по отдельности, а не все сразу. Ожидается, что модели OC будут выпущены 12 апреля, а модели мощностью 200 Вт — на следующий день. Официальная цена неизвестна, но известный инсайдер Moore's Law is Dead заявил, что видеокарты OC будут стоить 799 долларов, а другие видеокарты - 749 долларов.

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#nvidia #inno3d #rtx 4060 #12vhpwr #nvidia rtx 4070 #16-контактный кабель питания
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Nvidia RTX 4070 будет выпускаться в двух версиях, с 8-контактным и 16-контактным разъемом питания
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