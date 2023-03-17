Уэбб идеально подходит для изучения звезд Вольфа-Райе, которые помогут объяснить, почему во Вселенной так много пыли.

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Космический телескоп Джеймс Уэбб не перестает удивлять человечество с момента запуска в прошлом году, снимая впечатляющие изображения туманностей, звезд и галактик. Он также является идеальной платформой для изучения пыли, это очень важно, чем может показаться. Телескоп передал изображения WR 124, звезды редкого типа, которая может помочь ученым понять, почему во Вселенной столько пыли.

WR 124 – это так называемая звезда Вольфа-Райе, фаза жизни, которую переживает лишь небольшое число массивных звезд. Обычно это последняя остановка звезды перед тем, как она она взорвется в сверхновую, характеризующейся высокими температурами и образованием огромных облаков межзвездной пыли. Раньше астрономам, изучающим звезды Вольфа-Райе, ранее не хватало высокоточных данных, но Уэбб идеально подходит для этой работы.

Звезды типа Вольфа-Райе близки к концу своей короткой жизни, когда исчерпают запасы водорода. Они избавляются от более тяжелых элементов и выбрасывают огромное количество материала в пространство вокруг себя. Эта пыль образует туманность вокруг звезды — туманность вокруг WR 124 известна как M1–67. Пыль остывает по мере расширения, светясь в инфракрасном диапазоне. А телескоп Уэбба как раз настроен на наблюдение в инфракрасном диапазоне, открывая ранее невидимые детали в M1-67.

Камера ближнего инфракрасного диапазона Уэбба (NIRCam) может разглядеть огромные волны мелкой пыли и газа, окружающие туманность, а также яркую сверхгорячую звезду в центре. Помогать будет второй инструмент среднего инфракрасного диапазона (MIRI) телескопа, который будет фиксировать комковатую структуру выброшенного материала.

Слева: WR 124, сфотографированный Хабблом, со многими объектами, закрытыми пылью; справа: WR 124, видимый Уэббом, который отображает более подробную информацию.





По данным НАСА, в настоящее время мы не можем объяснить такое количество пыли, которое мы видим во Вселенной, но такие объекты, как WR 124, перед взрывом выделяют большое количество материала. И пыль — это не просто инертная диковинка среди звезд — она помогает формировать звезды, планеты, астероиды и любое другое скопление материи, дрейфующее в пустоте. Считается, что тяжелые элементы и сложные молекулы, содержащиеся в космической пыли, также играют ключевую роль в развитии жизни, какой мы ее знаем.

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Масса WR 124 примерно в 30 раз больше солнечной, и во время этой турбулентной фазы она уже потеряла 10 солнечных масс. Астрономы ожидают, что это продлится несколько сотен тысяч лет, а затем WR 124 станет сверхновой. Полученные данные с помощью Уэбба помогут определить, что случится с пылью после взрыва (это увидят наши потомки).