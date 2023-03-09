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Согласно исследованию, озоновый слой Земли уменьшился на 10% из-за дыма от лесных пожаров
В 2020 году произошли одни из самых сильных лесных пожаров за всю историю наблюдений, в результате которых был нанесен материальный ущерб на сумму более 4,5 миллиардов долларов и значительно увеличилась озоновая дыра в Антарктике.
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Опустошение, причиняемое лесными пожарами, происходит не только на земле. Ученые из Массачусетского технологического института обнаружили, что частицы дыма от лесных пожаров активно разрушают защитный озоновый слой Земли, который мы пытались восстановить последнее десятилетие.

Когда что-то горит и образует дым, эти частицы дыма — иначе называемые аэрозолем лесного пожара — могут уноситься в стратосферу, где они летают в течение года или более. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, химики и ученые-атмосферщики обнаружили, что аэрозоль от лесных пожаров вызывает химические реакции, которые в конечном итоге разрушают озоновый слой или тонкий атмосферный слой, ответственный за защиту Земли от Солнца.

В результате исследований была обнаружена новая химическая реакция в атмосфере Земли, которая увеличивает растворимость соляной кислоты. Хотя соляная кислота уже присутствует в атмосфере, ученые Массачусетского технологического института обнаружили, что большие количества соляной кислоты активируют хлор в воздухе и увеличивают скорость потери озона при повышении температуры. Это чревато опасностью для легендарной дыры в озоновом слое, за сокращение которой активисты-экологи, ученые и политики борются уже несколько лет.

Дым от лесных пожаров был особенно разрушительным в 2020 году, когда почти непрекращающиеся пожары причинили всему миру ущерб на сумму более 4,5 миллиардов долларов. Многие из этих лесных пожаров произошли в Австралии, где с декабря 2019 года по январь 2020 года бушевал мегапожар «Черное лето». Согласно исследованиям Массачусетского технологического института, аэрозоли от лесных пожаров, выброшенные в этот период, к концу года расширили озоновую дыру над Антарктидой на 2,5 миллиона километров. Это увеличение размера дыры на 10%.

Антарктическая озоновая дыра в 2022 году.

Агентство по охране окружающей среды США утверждает, что дыры в озоновом слое могут привести к изменениям в метаболизме растений и водных пищевых цепях. Озоновая эрозия может также стимулировать изменения наземных и водных биогеохимических циклов, потенциально приводя к обратным связям между биосферой и атмосферой, которые способствуют потеплению атмосферы. Исследования показывают , что потепление атмосферы может спровоцировать лесные пожары, что приведет к возникновению разрушительного цикла.

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Несмотря на то, что последние попытки минимизировать ущерб озоновому слою были достаточно успешными благодаря международным договоренностям, таким как Монреальский протокол, и переходу мира на использование электромобилей, сложно сказать, достаточно ли этих усилий, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный озоновому слою дымом от лесных пожаров.

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#экология #земля #массачусетский технологический институт #озоновый слой #антарктика #лесные пожары
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