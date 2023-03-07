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НАСА: телескоп Нэнси Грейс за несколько месяцев сделает то, на что Хабблу понадобилась бы вся жизнь
Космический телескоп позволит изучать эволюционирующую Вселенную способами, которые не были возможны раньше.
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До запуска римского космического телескопа «Нэнси Грейс» еще несколько лет, но недавно появилась информация о том, на что будет способна новаторская космическая обсерватория. В отличие от космических телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб», которые фокусируются на небольших участках неба, римский телескоп будет предназначен для более широкого обзора космоса. По словам астрономов, Хабблу потребуются десятилетия, чтобы увидеть то, что Роман сможет увидеть через несколько месяцев.

Римский телескоп прошел критическую проверку конструкции в 2021 году и в настоящее время строится в Центре космических полетов имени Годдарда с целью запустить его на борту ракеты SpaceX Falcon Heavy в 2027 году. Когда телескоп будет завершен, он будет иметь два важных инструмента: коронограф для визуализации экзопланет. и широкоугольную камеру с разрешением 300,8 мегапикселя. Именно последняя позволит римскому телескопу, который будет использовать 2,4-метровое зеркало, подобное Хабблу, проводить как широкие, так и глубокие обзоры Вселенной.

Поскольку телескоп все еще строится, ученые Годдарда создали симуляцию для оценки возможностей телескопа. Используя текущую модель формирования галактик, являющуюся золотым стандартом, команда создала смоделированное небо из пяти миллионов галактик. Когда телескоп запустят, yчeныe cмoгyт cpaвнить peaльныe дaнныe с симуляциями, чтобы определить, насколько текущие теории соответствуют реальности.

Наше нынешнее понимание Вселенной гласит, что галактики формируются скоплениями вдоль невидимых нитей темной материи. Мы можем обнаружить эти нити только по их гравитационному воздействию на видимую материю. Заглянув далеко во Вселенную, мы можем увидеть, как галактики начали появляться на пересечениях нитей темной материи, и чрезвычайно широкое поле римского телескопа идеально подходит для этого. НАСА сравнивает новый телескоп с Хабблом, но с учетом того, что он может наблюдать за огромным участком Вселенной. На изображении выше показаны области, которые Хаббл (белая рамка) и Нэнси Грейс (желтая рамка) могут захватить за одну экспозицию смоделированного неба.

Рендер готового римского телескопа. (Фото: НАСА)

Но не только широкое поле зрения сделает Нэнси Грейс лучшей машиной для сканирования космоса. Остальная часть космического аппарата также разрабатывается для ускорения наблюдений. Это означает, что римский телескоп сможет быстро менять направление и записывать данные без вибраций, портящих изображения.

«Нэнси Грейс бyдeт дeлaть oкoлo 100 тысяч cнимкoв кaждый гoд», — cкaзaл Джeффpи Кpyк, acтpoфизик-иccлeдoвaтeль Гoддapдa. «Учитывая более широкое пoлe зpeния римского телескопа, пoтpeбyeтcя бoльшe вpeмeни, чeм нaшa жизнь, даже для мoщныx тeлecкoпoв, тaкиx кaк Xaббл или Уэбб, чтoбы oxвaтить столько же нeбa».

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В частности, в научном исследовании говорится, что Хабблу потребуется 85 лет, чтобы сделать то, что Нэнси Грейс сделает за 63 дня. Однако римский телескоп не идеален для точных наблюдений за конкретными объектами. Уэбб и Хаббл по-прежнему будут иметь жизненно важное значение для такой работы, но Нэнси Грейс поможет определить цели для наблюдений, которые могли бы раскрыть давние загадки галактической эволюции.

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