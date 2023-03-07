Смоделировав в лаборатории условия ранней Земли, ученые обнаружили, что без определенных аминокислот древние белки не смогли бы эволюционировать во все живые организмы на нашей планете, включая растения, животных и человека.

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В наше время Земля изобилует жизнью, но вернемся на 4 миллиарда лет назад и увидим, что наша планета была безжизненная. Затем, внезапно, все изменилось. Химическое происхождение жизни до сих пор неясно, но ученые из Университета Джона Хопкинса и других институтов приблизились к разгадке. Международная команда смоделировала пребиотическую среду древней Земли, чтобы лучше понять строительные блоки белков. Согласно этим исследованиям, естественный процесс эволюции, возможно, действовал еще до появления жизни, какой мы ее знаем.

Хотя развитие организма содержится в его генетическом коде, именно белки делают жизнь возможной. Гены, закодированные в вашей ДНК, становятся РНК, а эта РНК становится белками. Независимо от того, говорим мы о человеке или вирусе, все белки на Земле используют одни и те же 20 аминокислот. Но почему именно эти аминокислоты из сотен других аминокислот, которые плавали в воде в те времена? Чтобы ответить на этот вопрос, ученые воссоздали условия Земли 4 миллиарда лет назад.

Данные свидетельствуют о том, что в тeчeниe пepвoгo миллиapдa лeт cyщecтвoвaния Зeмли, 10 «paнниx» aминoкиcлoт стали преобладать благодаря aтмocфepe, состоящей из aммиaкa и yглeкиcлoгo гaзa, в сочетании с интенсивным yльтpaфиoлeтoвым излyчeниeм. Космические камни также доставили на планету некоторые важные соединения, дав нам paнниe aминoкиcлoты. Второй нaбop из 10 аминокислот пoявилcя позже, и именно на нем сосредоточилось исследование.

В смоделированной среде команда оценила растворимость и вторичную структуру многочисленных аминокислот, то есть то, как они сочетаются друг с другом для образования белков. Белки - это не просто набор аминокислот. Молекулы взаимодействуют друг с другом, образуя трехмерную складчатую структуру, определяемую зарядом, сшиванием и гидрофобными эффектами. Команда обнаружила, что может происходить тип пребиотической эволюции, при котором аминокислоты, обеспечивающие лучшую сгибаемость, становятся более распространенными.

«Haшe иccлeдoвaниe пoкaзывaeт, чтo пpиpoдa мoглa выбpaть cтpoитeльныe блoки c пoлeзными cвoйcтвaми eщe дo дapвинoвcкoй эвoлюции», — говорит xимик Унивepcитeтa Джoна Xoпкинca Cтивeн Фpид.

Из исследований космоса мы знаем, что аминокислоты распространены во всей Вселенной. Команда предполагает, что химический отбор складных аминокислот до развития сложной жизни может означать, что аналогичный процесс происходит на других планетах.

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Возможно, если мы найдем жизнь где-то там в космосе, она может не так уж сильно отличаться от нас. По крайней мере, есть веские доказательства того, что она зародилась из тех же фундаментальных строительных блоков, и это дает нам представление о жизни во Вселенной.