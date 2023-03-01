Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Oneplus продемонстрировала концепт мобильного телефона со встроенным водяным охлаждением
Инженеры OnePlus оснастили концепт полупрозрачной задней крышкой, позволяющей видеть в реальном времени, как охлаждающая жидкость прокачивается по трубкам системы под воздействием насосов.
рекомендации
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

реклама

Производитель смартфонов Oneplus показал в новом видеоролике экспериментальное устройство, представляющее собой концепт Oneplus 11. Смартфон оснащен жидкостным охлаждением и по словам Oneplus, такое решение значительно увеличило производительность устройства. Эта концепция может поменять будущее мобильных телефонов, если новое устройство пройдет все тесты независимых экспертов.

Китайские инженеры вдохновлялись жидкостным охлаждением персональных компьютеров и возможно это может стать обычной практикой на рынке смартфонов в ближайшем будущем. Потому что компания Oneplus высоко оценила новый концепт Oneplus 11, который работает при более низкой температуре с помощью жидкостного охлаждения.

Преимущества Oneplus 11 с водяным охлаждением

По словам производителя, в концептуальном мобильном телефоне используется жидкостное охлаждение Active Cryoflux. Oneplus сообщила, что в смартфоне используется пьезоэлектрический керамический микронасос, который перекачивает охлаждающую жидкость по трубкам, которые зрители могут видеть снаружи. По словам производителя вес мобильного телефона существенно не увеличился. Трубки занимают площадь всего 0,2 см³. Благодаря водяному охлаждению Oneplus 11 показал заметный прирост производительности и во время игры температура была снижена на 2,1 °C.

Игровой процесс улучшился примерно на три-четыре кадра в секунду, а время загрузки увеличилось на 30-45 секунд. Кроме того, эксперты говорят, что отличия от стандартной модели Oneplus 11 в концепте в основном косметические. Трубки с жидкостью на задней панели бросаются в глаза вместе с синим светодиодным освещением. Кроме того, по словам производителя, "горб" камеры имеет гильошированную гравировку, которая известна по часам класса люкс.

Концепция сотового телефона Oneplus 11 с водяным охлаждением пока не запущена в производство, но она может завоевать популярность в будущем, так что возможно мобильные телефоны скоро будут охлаждаться жидкостью по всем направлениям. В любом случае, Oneplus сообщает, что в настоящее время активно используется активное криофлюсовое охлаждение и гильошированная гравировка, и им не терпится представить их на коммерчески доступных устройствах Oneplus.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфон #oneplus #водяное охлаждение #oneplus 11 #концепт #концепт-ноутбук
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новый смартфон от Xiaomi заряжается менее чем за 5 минут – компания опубликовала видео
Глобальным OnePlus Nord 3 станет переименованный OnePlus Ace 2V
OnePlus официально пообещала выпустить гибкий смартфон во второй половине года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Евгений Пригожин подтвердил своё спонсирование проекта "Видеопереворот"
16
ВСУ начали минировать подбитую западную технику
4
В Украину прибыли старые Leopard 2А4, выпущенные больше 35 лет назад
65
Упавший в подмосковье БПЛА UJ-22 свидетельствует о том, что Запад ищет эскалации
3
GELID выпустила 240-мм AIO систему охлаждения с производительностью 240 Вт и ценой 85 Евро
3
Microsoft ошибочно разослала обновление до Windows 11 на неподдерживаемые устройства
1
Нейросеть показала, как могли бы выглядеть американские фильмы, если бы они были сняты в СССР
19
GeForce RTX 4070 Ti vs GeForce RTX 3070 Ti – Выбираем правильную видеокарту для 2К-монитора
14
SpaceX запустила спутники «V2 Mini» для увеличения пропускной способности Starlink
+
На Украине готовы при необходимости мобилизовать дополнительные резервы
10
Windows 11 получает блокнот с вкладками, ножницы с записью видео, поиск по процессам и многое другое
1
Дешевая GeForce GTX 1070 с Авито с легкостью тянет Cyberpunk 2077, Atomic Heart и Hogwarts Legacy
20
Российский спецназ на СВО начал применять отечественные дроны, использующие нейросеть
+
Европейцы уже сейчас задаются вопросом о том, как им пережить следующую зиму
10
В США не хватает комплектующих и запчастей для перезапуска производства ПЗРК Stinger
5
За 3 суток силы РФ поразили 7 складов с боеприпасами ВСУ
4
AMD Ryzen 9 7900X3D имеет по 6 активных ядер в каждом чиплете
1
Как российские солдаты победили американские ружья против дронов с помощью обычной лески
6
В Вашингтоне верят, что танки M1 Abrams хорошо себя покажут на Украине
6
Samsung представила недорогой смартфон Galaxy A14 4G на MediaTek Helio G80
+

Популярные статьи

Истребители Су-57 ВКС РФ сбивают ракетами Р-37М самолеты ВСУ один за другим - Британская разведка
34
Почему китайские ПТРК HJ-12 станут лучшим ответом ВС РФ на атаки бронетехники ВСУ - Military Watch
16
Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
18
Китай поставляет России сотни разведывательно-ударных БПЛА - Пентагон
9
10 самых надежных и долговечных SSD-накопителей большого объема
23
Американский наёмник прорвался к русским с пакетом секретных данных – в РФ появился ещё один Сноуден
20
ЧВК "Редан" новая субкультура, захватившая сердца подростков России и Украины - кто они и опасны ли
20
ВВС Китая в симуляции гиперзвукового воздушного боя сбили американский стелс-истребитель F-35
15
Ремейк культовой компьютерной игры Gothic получит официальную озвучку на русский язык
12
Краткое тестирование в игре Hogwarts Legacy
30

Сейчас обсуждают

Сергей Терещенко
20:08
Это такой план генштаба- заманить кошек и потом кааак сманеврировать куда нибудь.
Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
boris558
20:04
И советские деревянные туалеты 😉
Нейросеть показала, как могли бы выглядеть американские фильмы, если бы они были сняты в СССР
User_007
20:01
Да нах чет строить, проще и дешевле в Китае купить. Ну тупыее)
«Вкусно — и точка» построит фабрику игрушек для своего аналога набора «Хэппи Мил»
Цхьалха Борз
19:58
а теперь в палату...
США перебросили свой "Самолёт Судного Дня" на базу в Европе
l33t_h4x00r
19:55
чтобы сбить при запуске ,надо знать , откуда будут запускать, ведь кроме шахт, есть самолеты, подлодки,мобильные системы, может поезд с ракетами восстановили. И если вы посмотрите с какой скростью рак...
США перебросили свой "Самолёт Судного Дня" на базу в Европе
Цхьалха Борз
19:54
overclockers.ru маздай
О цифровой гигиене в нашу эпоху или "как вернуть старые добрые времена"
Amon Amarth
19:51
Да вроде в статье написано, что танки никто и не передаёт.
США опасаются, что Китай отправит на Украину сотни танков в обход санкций
Цхьалха Борз
19:51
Глупости. Зачем России танки из Китая, когда свои девать некуда.
США опасаются, что Китай отправит на Украину сотни танков в обход санкций
Анастасия Ворошилова
19:50
Нихуя ты иксперд!
США перебросили свой "Самолёт Судного Дня" на базу в Европе
boris558
19:48
То что не повысят пенсию , не поменяют конституцию и т.д. говорило не правителство а Путин.
Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем