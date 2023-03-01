Инженеры OnePlus оснастили концепт полупрозрачной задней крышкой, позволяющей видеть в реальном времени, как охлаждающая жидкость прокачивается по трубкам системы под воздействием насосов.

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Производитель смартфонов Oneplus показал в новом видеоролике экспериментальное устройство, представляющее собой концепт Oneplus 11. Смартфон оснащен жидкостным охлаждением и по словам Oneplus, такое решение значительно увеличило производительность устройства. Эта концепция может поменять будущее мобильных телефонов, если новое устройство пройдет все тесты независимых экспертов.

Китайские инженеры вдохновлялись жидкостным охлаждением персональных компьютеров и возможно это может стать обычной практикой на рынке смартфонов в ближайшем будущем. Потому что компания Oneplus высоко оценила новый концепт Oneplus 11, который работает при более низкой температуре с помощью жидкостного охлаждения.

Преимущества Oneplus 11 с водяным охлаждением

По словам производителя, в концептуальном мобильном телефоне используется жидкостное охлаждение Active Cryoflux. Oneplus сообщила, что в смартфоне используется пьезоэлектрический керамический микронасос, который перекачивает охлаждающую жидкость по трубкам, которые зрители могут видеть снаружи. По словам производителя вес мобильного телефона существенно не увеличился. Трубки занимают площадь всего 0,2 см³. Благодаря водяному охлаждению Oneplus 11 показал заметный прирост производительности и во время игры температура была снижена на 2,1 °C.

Игровой процесс улучшился примерно на три-четыре кадра в секунду, а время загрузки увеличилось на 30-45 секунд. Кроме того, эксперты говорят, что отличия от стандартной модели Oneplus 11 в концепте в основном косметические. Трубки с жидкостью на задней панели бросаются в глаза вместе с синим светодиодным освещением. Кроме того, по словам производителя, "горб" камеры имеет гильошированную гравировку, которая известна по часам класса люкс.

Концепция сотового телефона Oneplus 11 с водяным охлаждением пока не запущена в производство, но она может завоевать популярность в будущем, так что возможно мобильные телефоны скоро будут охлаждаться жидкостью по всем направлениям. В любом случае, Oneplus сообщает, что в настоящее время активно используется активное криофлюсовое охлаждение и гильошированная гравировка, и им не терпится представить их на коммерчески доступных устройствах Oneplus.

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