Французский стартап сообщил про совместимость док-станции с Galaxy S23 Ultra.

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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Компания Miraxess выпустила новый, более дешевый аксессуар под названием MiraDock, который позволяет использовать смартфон в качестве настольного персонального компьютера.

Сейчас док-станция MiraDock доступна для предварительного заказа за 139 евро (около 147 долларов) и как ожидается, поступит в продажу в первом квартале 2023 года.

Новая док-станция представляет собой небольшое тихое устройство в форме куба с разъемом USB-C на передней панели, который позволяет подключать совместимые смартфоны.

На задней панели вы найдете следующий набор портов:

1 х HDMI выход

1 х Gigabit Ethernet

1 х USB Type-C (для данных)

1 х USB Type-C (для питания)

2 x USB 3.0 Type-A

2 x USB 2.0 Type-A

1 х SD-кардридер

1 х устройство чтения карт памяти microSD

1 х 3,5 мм аудио

Идея состоит в том, что вы можете подключить свой смартфон, а затем использовать док-станцию для подключения дисплея, клавиатуры, мыши, устройств хранения или других аксессуаров. Вам понадобится телефон, поддерживающий вывод видео через порт USB. И как сообщается, вы получите наилучшую совместимость, если используете телефон, который поддерживает режим рабочего стола при использовании с внешним дисплеем.

Под эти требования уже подходит все больше телефонов, включая телефоны, поддерживающие программное обеспечение Samsung DeX, Motorola Ready For или Huawei Easy Projection.

Miraxess говорит, что вы можете подключить даже два устройства к MiraDock одновременно, используя порт USB-C на задней панели док-станции (для переключения между устройствами нужно нажать кнопку в верхней части устройства). К тому же док-станция позволяет быстро переключаться между использованием дисплея, мыши и клавиатуры, например, с телефоном или ноутбуком.

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Французская компания представила MiraDock на выставке CES в январе, а затем продемонстрировала ее на Mobile World Congress на этой неделе. На своей странице Miraxess указала, что «Samsung Galaxy S23 Ultra — идеальный компаньон для MiraDock».