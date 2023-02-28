Процессоры Intel Meteor Lake-S для настольных ПК будут иметь 20 линий PCIe Gen5.

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Было много предположений о судьбе архитектуры Intel Meteor Lake 14-го поколения. Слухи варьировались от того, что она снова откладывается, затем, что она будет доступна только для мобильных устройств, а потом вообще до ее полной отмены. Но вчера известный инсайдер предоставил новые подробности, которые указывают на то, что архитектура все еще находится в разработке и в итоге предложит несколько новых функций. Когда она появится и в каком виде - пока открытые вопросы. Последняя утечка также связывает Meteor Lake с «Windows 12», намекая на выпуск продукции в 2024 году.

По словам Videocardz, новая информация предоставлена инсайдером, который известен своими точными и правдивыми прогнозами. Пользователь Твиттера @leaf_hobby сообщил о новом чипсете Z890 и о том, что он предложит. Отличительной чертой Meteor Lake является добавление еще четырех линий PCIe Gen 5, которых будет в итоге будет 20. Для справки, Raptor Lake предлагает всего 16 линий. Это позволит выделить 16 линий для графического процессора. Дополнительные четыре полосы предположительно зарезервированы для дисков M.2. Также будет четыре линии PCIe Gen 4 для ЦП, что не изменилось по сравнению с Z690/790. Еще одно важное дополнение — 24 линии Gen 4 для чипсета, на четыре больше, чем у Z790.

Это предыдущая утечка блок-схемы Meteor Lake, которая считалась его мобильной версией.

Другие заметные упоминания включают внедрение Wi-Fi 7. Эта технология уже доступна в некоторых маршрутизаторах, но мы пока не знаем о каких-либо клиентских устройствах с ней. Все по-прежнему работает по Wi-Fi 6 (e) и похоже останется таким до 2024 года. Информатор также отмечает, что его источники говорят, что новые процессоры поддерживают Windows 12. Microsoft ранее продемонстрировала новый интерфейс Windows в 2022 году на своей конференции Ignite, что породило слухи о Windows 12. Эксперты предполагают, что новая ОС выйдет в 2024 году. В совокупности эти характеристики указывают на выпуск Meteor Lake в 2024 году.

Если это произойдет, это будет отличаться от заявленной Intel дорожной карты. Генеральный директор компании недавно сказал, что все идет по графику и процессоры появятся в 2023 году. Однако более вероятным кажется, что в 2023 году появится Raptor Lake refresh. Также возможно, что эти утечки были переданы нам, чтобы помочь компании опровергнуть слухи об отмене новой архитектуры или ещё одной отсрочке.

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Новая утечка также подтверждает, что Intel сокращает количество ядер для Meteor Lake. Ранее сообщалось, что она предлагает ядра 6P и 8E, что на два ядра меньше, чем у Raptor Lake. Эта информация привела к тому, что люди предположили, что это для мобильных устройств. Хотя есть также версии с 6P и 16E. Это все еще меньше ядер, чем у Raptor Lake, по крайней мере, для производительных ядер, поскольку он предлагает восемь.