В последнем эксперименте инженеры использовали квантовую коррекцию ошибок, чтобы уменьшить количество ошибок, а также увеличить размер квантового массива.

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Мы слышали о квантовых компьютерах в течение многих лет, но пока никто не сделал их лучше, чем распространенные двоичные машины. Однако команда Google Quantum Engineering, возможно, находится на правильном пути. Впервые команда построила более крупный квантовый компьютер, который не стал менее точным. Возможно через несколько лет квантовые компьютеры станут более производительными и полезными для научного мира.

Перспективы у квантового компьютера многообещающие, потому что единица квантовой информации (кубит) может кодировать больше данных, чем просто 0 или 1, как в традиционном двоичном компьютере. Это означает, что квантовый компьютер теоретически может быть намного мощнее. Однако кубиты чувствительны к помехам, даже от изменений света и температуры. Это приводит к более высокому уровню ошибок, что делает выходные данные квантовых компьютеров ненадежными. И чем больше кубитов вы добавляете, тем выше частота ошибок.

Тем не менее, команда квантовых инженеров Google сообщила, что скоро все может поменяться. В последнем эксперименте инженеры использовали квантовую коррекцию ошибок, чтобы уменьшить количество ошибок, а также увеличить размер квантового массива. Инженеры Google группируют отдельные кубиты в массивы по 49 штук, чтобы сформировать один логический кубит. Раньше Google работал с группами по 17 кубитов, но новый дизайн с 49 кубитами продемонстрировал более низкую частоту ошибок.

По данным Google, это первый случай масштабирования логического кубита без увеличения частоты ошибок. Это может стать важной вехой на пути к практическому квантовому компьютеру. Google приводит потенциальные варианты использования, такие как моделирование новых молекул для медицинских целей, совершенствование аккумуляторных технологий и разработка термоядерных реакторов для выработки энергии.





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Создание большего логического кубита с более низкой частотой ошибок — большой шаг в этом направлении, но сначала необходимо улучшить аппаратное и программное обеспечение, которое используется в квантовых вычислениях. Google стремится к модернизации управляющей электроники и криогеники, чтобы двигаться в правильном направлении, и материалы, которые входят в состав квантовых чипов Sycamore 2, будут усовершенствованы. Вполне реально, что квантовые вычисления найдут реальное применение, и Google сообщила, что уже готова к такому будущему. Компания работает с государственными учреждениями и более широким сообществом специалистов по безопасности, чтобы обеспечить безопасность интернет-трафика и облачных сервисов Google в мире надежных масштабируемых квантовых компьютеров.