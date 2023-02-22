В отчете утверждается, что Pixel Fold будет заметно более долговечным, с батареей около 5000 мАч.

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На данный момент Samsung остается единственным крупным производителем складных устройств. Но это может измениться в этом году, когда Google выпустит свой складной Pixel Fold. Инсайдеры утверждают, что складной телефон Google будет тяжелым, но в нем будет самая большая батарея среди всех существующих складных телефонов.

Складные телефоны сейчас физически больше, чем плоские телефоны, потому что в корпусе нужно больше места для складного дисплея, даже если он сложен пополам. Также в складном смартфоне необходимо пространство для размещения второго экрана и шарнира. Все это в совокупности делает устройство более тяжелым. Известно, что Galaxy Z Fold 4 весит 263 г, тогда как даже самые тяжелые плоские телефоны весят около 200 г. По данным 9to5Google, складной Pixel Fold будет тяжелее, чем Fold 4. Насколько тяжелее, пока точно неизвестно, но по словам инсайдера около 300 г. Это уже близко к таким маленьким планшетам, как iPad Mini, вес которого составляет 293 грамма.

У всего этого есть итог. Одна из причин, по которой Pixel fold будет таким здоровенным, заключается в том, что он будет иметь большую батарею, чем другие складные устройства. Несмотря на то, что он такой большой, емкость складного аккумулятора отстает от плоских телефонов из-за места, занимаемого петлями. Для справки, Z Fold 4 изо всех сил пытается "прожить" день с батареей емкостью 4400 мАч, а Oppo Find N2 не намного лучше — 4520 мАч. В отчете утверждается, что Pixel Fold будет заметно более долговечным, с батареей чуть меньше 5000 мАч.

Pixel Fold, вероятно, будет выглядеть примерно так.

Батарея большего размера может означать лучшее время автономной работы, но есть много переменных. Pixel Fold будет работать на специальном чипе Tensor G2 ARM от Google, в котором используются более старые компоненты, чем в новом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. В результате с таким чипом, его время автономной работы не будет сильно отличаться от своих конкурентов.

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Google еще ничего не подтвердил о своем складном устройстве, но инсайдеры утверждают, что стоит его ожидать немного позже в этом году. Утечки указывают на цену, аналогичную Z Fold 4, около 1800 долларов. Google сейчас вносит изменения в Android 13, направленные на поддержку складных форм-факторов. С выходом Pixel Fold мы наконец увидим, как Google оптимизировала программное обеспечение для складных устройств. Это может стать изюминкой смартфона Pixel Fold, если его время автономной работы не окажется самым высоким.