Mindfactory собрал последние цены на видеокарты и опубликовал свои выводы.

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Если вы коротали время, играя в компьютерные игры в разгар пандемии, вы вероятно помните, насколько дорогим было игровое оборудование. Видеокарты были особенно переоценены из-за майнинга криптовалюты, но падение цен и переход Ethereum на proof-of-stake помогли вернуть цены на землю. Тем не менее, видеокарты по-прежнему дороже, чем раньше, а если точнее то вдвое дороже, по словам одного немецкого ритейлера.

Mindfactory.de — это крупный европейский ритейлер компьютерного оборудования, который время от времени публикует данные о продажах в Интернете. Это помогло выявить такие тенденции, как рост доли рынка AMD, популярность RTX 4070 Ti и количество возвратов графических процессоров. На этой неделе Mindfactory собрал последние цены на видеокарты, чтобы показать, что даже после всех перечисленных событий, оборудование по-прежнему примерно в два раза дороже, чем было в 2020 году.

В 2020 году, до массового скачка цен, средняя цена видеокарт AMD на Mindfactory.de составляла 295 евро (314 долларов), а для Nvidia — 427 евро (455 долларов). А теперь вернемся к сегодняшнему дню, когда пандемия больше не бушует по всему миру, майнинг почти умер и мы увидим текущую среднюю цену - 600 евро (639 долларов) у продукции AMD и 825 евро (879 долларов) у Nvidia. Это чуть более чем вдвое превышает цену у обоих брендов.

Новые AMD Radeon RX 7900 XTX и 7900 XT.

Эти цены включают все графические процессоры, даже новую серию RTX 40. Так что неудивительно, что цены выше, некоторые из этих видеокарт стоят чуть меньше 2000 долларов. Это может показаться выгодной сделкой по сравнению с покупкой RTX 3090 в 2022 году за 3000 долларов, но это официальная цена Nvidia. Похоже, что Nvidia и AMD уже привыкли к высоким ценам и считают, что геймеры тоже и пытаются сохранить свои самые высокие показатели прибыли, которыми они наслаждались в разгар дефицита. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг публично предупредил, что эра падения цен на графические процессоры закончилась и по-видимому, отношение Nvidia к более высоким ценам для партнеров способствовало полному уходу EVGA с рынка графических процессоров.

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Разработчики заявили, что высокие цены на видеокарты текущего поколения затрудняют продажу компьютерных игр. Вы можете получить Xbox Series S, который запускает многие из тех же игр на ПК, менее чем за 300 долларов. За эти деньги вы не купите даже видеокарту среднего класса прямо сейчас, и это до того, как вы добавите все остальные компоненты, такие как процессор, оперативная память и SSD. К счастью, эти компоненты не испытали аналогичного повышения рекомендованной розничной цены.