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AMD Ryzen 7 7745HX дебютировал в Cinebench R23 с впечатляющим приростом производительности
Процессор Ryzen 7 7745HX набрал 1828 и 18 606 баллов в Cinebench R23, потребляя при этом до 95 Вт энергии под нагрузкой.
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В прошлом месяце процессор AMD Ryzen 9 7845HX семейства Dragon Range показал впечатляющую производительность и поднялся на вершину чартов PassMark. Затем процессоры Intel Raptor Lake-HX в конечном итоге свергли его, но AMD не сдалась в борьбе производительности и все еще может вернуть себе корону с флагманом Ryzen 9 7945HX. К сожалению, реальная производительность этого процессора по-прежнему окутана тайной. Ноутбуки с этим оборудованием должны появиться на прилавках магазинов где-то в феврале 2022 года. Но сегодня в сети появился его младший брат - Ryzen 7 7745HX.

Компьютерный энтузиаст @9550pro нашел на китайском ресурсе Bilibili интересный скриншот, показывающий результаты Ryzen 7 7745HX в Cinebench R23. Он набрал 1828 баллов в одноядерном тесте и 18 606 баллов в многоядерном. Учитывая его имя «HX», процессор довольно прожорлив и может потреблять до 95 Вт под нагрузкой. Для сравнения, это примерно столько же, сколько Ryzen 9 6900HX потреблял, набрав всего 1616 и 14 085 баллов в тесте.

Трудно определить позицию Ryzen 7 7745HX в сегменте процессоров для ноутбуков, основываясь только на результатах Cinebench R23. Тесты для моделей Raptor Lake-HX i7 текущего поколения отсутствуют, и было бы несправедливо сравнивать их с процессорами Core i9 из-за их чрезвычайно высокого энергопотребления и большего количества ядер. Но стоит учесть, что процессор Dragon Range проигрывает Core i9-12950HX последнего поколения (его результаты 1845/20307).

Что касается семейства Phoenix Point, Ryzen 7 7840HS набрал 1800 и 16 845 баллов в Cinebench R23. Также известно, что Ryzen 7 7735HS набрал 1588 и 13 995 баллов в Cinebench R23.

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#amd #процессор #cinebench r23 #amd ryzen 7 7745hx
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