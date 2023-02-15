Программное обеспечение, о котором идет речь, называется Real-Time Overclocking.

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Компания Intel пригласила немецкого оверклокера de8auer в свой офис, чтобы продемонстрировать некоторые из своих инструментов для тестирования и разгона. Неожиданно инженеры компании продемонстрировали все виды программного и аппаратного обеспечения, которые широкая публика никогда не сможет использовать. Наиболее интересным является внутренний инструмент разгона, используемый Intel, который предлагает детальный контроль над десятками обычно недоступных атрибутов. Такой уровень контроля позволил de8auer легко разогнать мобильный чип до 5,8 ГГц.

Программное обеспечение, о котором идет речь, называется Real-Time Overclocking, или сокращенно ROC. В видео ПО указано как «конфиденциальное», так как предназначено только для внутреннего использования. de8auer сравнил ROC с урезанной версией утилиты Intel eXtreme Tuning Utility, известной как XTU. Она позволяет разгонять каждое ядро в режиме реального времени. Вы можете выбрать любое из ядер, например ядра 1, 2, 9 и 14, и применить новые настройки только к ним. Это включает в себя изменение множителя частоты, напряжения и так далее. Перезагрузка не требуется, а изменения применяются мгновенно. Вы даже можете изменить напряжение для каждого ядра. На видео (ниже) показано, что программное обеспечение отзывчиво с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом.

Программное обеспечение было представлено как «de8auer Extreme Edition», поэтому неясно, добавили ли они расширенные функции только для разгона на заводе или разрешат забрать домой.

Чтобы увидеть, на что способно программное обеспечение, он использовал проверочную материнскую плату с мобильным чипом Core i9-13900HK. Это недавно выпущенный процессор Raptor Lake с шестью ядрами эффективности и восемью ядрами производительности. По умолчанию этот процессор мощностью 45 Вт достигает максимальной частоты 5,4 ГГц только для одного или двух ядер. На видео все выглядит довольно безболезненно: de8auer небрежно разгоняет тактовые частоты всех P-ядер до 5,8 ГГц, ожидая сбоя. Тем не менее, ОС оставалась стабильной, пока он не увеличил ее с 200 МГц до 6 ГГц, и система не зависла.





Он не только смог разогнаться до 6 ГГц на мобильном процессоре, что является рекордом, но и имел неоптимальное охлаждение. Он рассказал, что недавно ему не удалось достичь этой частоты на мобильном чипе с помощью сухого льда. Лучшее, что он мог сделать, это 5,6 ГГц или около того. Не будем забывать, что процессор Intel Core i9-13900KS достиг частоты 6 ГГц на своих ядрах для настольном ПК.

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Видео представляет собой интересный взгляд на работу Intel. Это также является хорошим предзнаменованием для мобильных приложений Intel с Raptor Lake, которые были выпущены на прошлой неделе. Процессор Core i9-13980HX занял первое место в списках лидеров PassMark для мобильных процессоров. Тем не менее, AMD еще не выпустила полную линейку мобильных устройств для своей платформы Zen 4. Однако это должно произойти в этом месяце, поэтому неясно, как долго Intel будет оставаться на верхней ступеньке пьедестала.