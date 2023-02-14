Процессор новый лишь формально, так как он крайне мало отличается от G35 и G37.

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Процессоры MediaTek серии Helio G, как правило, предназначены для телефонов среднего класса, оптимизированных для мобильных игр. Но новый MediaTek Helio G36 немного отличается тем, что он разработан, чтобы предоставить функции игрового класса даже более дешевым смартфонам.

В технической документации указано, что чип поддерживает дисплеи с частотой обновления 90 Гц и использует технологию MediaTek для балансировки ресурсов процессора, графики и памяти; если по простому, то все это сделано для оптимизации производительности во время игрового процесса. Но Helio G36 очень четко ориентирован на бюджетные телефоны, а не на флагманы.

Процессор оснащен 8 ядрами ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,2 ГГц. В топовых процессорах это были бы энергоэффективные «маленькие» ядра в конфигурации с «большими». Но в этом чипе нет высокопроизводительных процессорных ядер.

Компания MediaTek оснастила 12-нм чип графическим процессором Imagination PowerVR GE8320 с частотой 680 МГц и заявляет, что Helio G36 поддерживает:

До 8 ГБ оперативной памяти LPDDR3-933 или LPDDR4X-1600

Хранилище eMMC 5.1

Дисплей с разрешением до 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления до 90 Гц

Кодирование и воспроизведение видео до 1080p/30 кадров в секунду

Камеру до 50 МП (15 кадров в секунду) (или 25 МП при 30 кадрах в секунду или 2 камеры по 13 МП при 30 кадрах в секунду)

Возможность подключения до 4G LTE Cat 7 DL / Cat 13 UL

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.0

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Это не первый раз, когда MediaTek выпускает процессор серии Helio G30 для «игровых смартфонов начального уровня». Helio G36 на самом деле очень похож на прошлогодний Helio G37, но стоит учесть, что новая модель менее мощная — прошлогодняя версия разгоняет частоту процессора до 2,3 ГГц.