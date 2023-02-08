Google сделает Bard доступным для небольшой группы «доверенных тестировщиков», после чего в ближайшие недели он станет общедоступным.

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ChatGPT попал в заголовки газет с тех пор, как он был представлен для публики в конце прошлого года. Этот продвинутый диалоговый искусственный интеллект был создан для облегчения доступа к информации. В итоге этот проект привлек внимание компании Microsoft и она инвестировала миллиарды долларов в разработку чат-бота. Сообщается, что Google обеспокоена последствиями и начала разработку собственного бота. Компания анонсировала Bard, собственный разговорный ИИ, основанный на языковом движке LaMDA.

По мнению экспертов, Google была вынуждена разработать конкурента ChatGPT, которого Microsoft планирует интегрировать со своей поисковой системой Bing. Идея состоит в том, что ИИ может дать вам обширный ответ на ваш запрос, а не выдавать тысячи страниц с различной информацией. Аналитики называют это угрозой доминированию Google в поисковой системе, но у Google теперь есть достойный ответ. Компания представила модель искусственного интеллекта LaMDA ещё в 2021 году, но не сделала ее доступной для широкой публики. Это изменится с появлением Барда.

Для начала Google сделает Bard доступным для небольшой группы «доверенных тестировщиков», после чего в ближайшие недели он станет общедоступным. Внутри компании Google персоналу сообщили, что для тестирования и улучшения Bard нужны все желающие. Также Google заявляет, что ее последние достижения в области искусственного интеллекта будут сначала интегрированы с веб-поиском, и поэтому известная компания не может позволить себе облажаться.

Это новое поколение чат-ботов с искусственным интеллектом может делать больше, чем мы могли себе представить всего несколько лет назад, но они все еще далеки от совершенства. Они могут случайно сплагиатить источники и что еще более тревожно, они не знают, что является правдой. OpenAI, фирма, стоящая за ChatGPT, несколько лет назад опасалась выпуска языковой модели GPT, лежащей в основе ChatGPT, из-за ее способности создавать убедительную ложь. У искусственного интеллекта нет интуитивного понимания того, что правдоподобно или истинно — по крайней мере, пока. Тем не менее, Google считает, что эта технология настолько мощная, что встроит ее в свой флагманский продукт. Так что в какой-то степени конкуренция важнее правды.

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