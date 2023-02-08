Два игровых ноутбука с GeForce RTX 4090 показали невероятную частоту кадров с включенным DLSS 3.

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Обзорам ноутбуков с новым аппаратным обеспечением наконец-то дали зеленый свет. Как и ожидалось, сочетание мобильного графического процессора Nvidia RTX 4090 с флагманским процессором Intel для ноутбуков оказалось чрезвычайно эффективным. Но есть и минусы, потому что это массивные ноутбуки с внушительными ценниками, но этого и следовало ожидать от устройств соизмеримыми с высокопроизводительными настольными компьютерами.

На сайте PCMag протестировали два огромных ноутбука с графическим процессором RTX 4090 и Intel Core i9-13980HX. Оба ноутбука на данный момент вне конкуренции по размеру, весу и цене. Asus ROG Strix Scar 18 весит 3 кг, имеет 18-дюймовую панель с разрешением 2500 на 1600 и стоит 3900 долларов. Другой — MSI GT77HX Titan, который еще не был официально представлен. Он имеет те же основные характеристики, что и ноутбук Asus, но объем памяти увеличен до 64 ГБ DDR5. Он имеет немного меньшую 17,3-дюймовую панель 4K с мини-светодиодами. Этот ноутбук будет стоить около 5000 долларов, поскольку та же версия с мобильным RTX 4080 стоит 4200 долларов на Newegg.

Реальные игровые тесты

На обоих ноутбуках сначала запускались три игры с разрешением 1080p: Assassin’s Creed Valhalla, F1 2022 и Rainbow Six: Siege. DLSS не задействован, как и Frame Generation, так что это просто чистая растеризация. Nvidia сообщила тестерам, что они могут столкнуться с некоторыми "узкими местами" при разрешении 1080p, поскольку 4090 — это графический процессор для разрешения 1440P, как минимум.

Как видите, прирост от поколения к поколению значителен. В Assassin's Creed при разрешении 1080p Ultra система 4090 на 78% быстрее, чем Lenovo с RTX 3080 Ti и процессором 12-го поколения. Это на 148% быстрее, чем у Asus ROG Zephrys Duo на базе AMD, также с 3080 Ti. Этот ноутбук также оснащен процессором Ryzen 9 6980HX, который является флагманским мобильным процессором AMD предыдущего поколения. В двух других играх картина повторяется. RTX 4090 примерно на 40-70% быстрее, чем системы предыдущего поколения при настройках «ультра» 1080p. В некоторых тестах почти в два раза быстрее, что удивительно.

4K и 1440p с DLSS и Frame Generation

Серия Geforce 4000 поддерживает DLSS 3 и Frame Generation в поддерживаемых играх. Не каждый геймер оценит Frame Generation, поскольку она может привести к большей задержке. Однако Nvidia добавила свою технологию Reflex для борьбы с этим побочным эффектом. На данный момент DLSS 3 и Frame Generation поддерживаются только в 17 играх, так что вы вряд ли будете использовать их часто. Тем не менее, результаты впечатляют.





Cyberpunk 2077 в 4K демонстрирует преимущества этих технологий. Без какой-либо помощи искусственного интеллекта в игру невозможно играть со скоростью 20 кадров в секунду. Включение DLSS 3 увеличивает это число до приличных 57 кадров в секунду. Включение Frame Generation увеличивает его до 84 кадров в секунду, что является огромным улучшением. Мы видим ту же картину в F1 2022. Она меняется от не играбельной к вполне играбельной, к высокой частоте кадров, когда вы ставите все флажки искусственного интеллекта. Даже при разрешении 1440p в F1 2022 мы видим удвоение частоты кадров от выключенного DLSS до DLSS + Frame Generation. Очевидно, что эти технологии работают так, как задумано.

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Единственным недостатком этих чудовищных ноутбуков являются их размер, вес и цена. Однако, если вы ищете самый мощный ноутбук, нужно быть готовым к таким недостаткам. На данный момент нет другого способа получить столько мобильной производительности. Фанаты также ждут, когда AMD выпустит свои ноутбуки с Dragon Range, которые, как показали утечки, являются грозными машинами.