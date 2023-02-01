НАСА сообщило, что образцы вернутся на Землю примерно в 2033 году.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

реклама

Незадолго до своей второй (земной) годовщины на Марсе, марсоход NASA Perseverance завершил проект, который сохранить его наследие. Резервное хранилище образцов в кратере Джезеро готово к будущей миссии по сбору пробирок с образцами и их возврату на Землю. Команде потребовалось всего шесть недель, чтобы решить, куда поместить пробирки с образцами, и теперь десятая и последняя пробирка была помещена на хранение.

Perseverance напичкан всевозможными камерами и научными инструментами, но у него нету ракеты, которая отправит образцы грунта на Землю. У него было другая задача, он провел огромное количество тестов и процедур. Марсоход выполняет первую фазу миссии, для этого он был оснащен системой для сбора образцов и ультрачистыми титановыми трубками для хранения пронумерованных и каталогизированных образцов. На каждом участке кратера Джезеро Perseverance собрал по два образца. Один из них остался в "чреве" марсохода, а резервные копии хранятся на марсианском складе «Three Forks» на случай, если они понадобятся.

Трубки укладывались зигзагообразно с расстоянием между ними от 5 до 15 метров. Это необходимо для обеспечения безопасного и эффективного сбора с использованием запланированного спускаемого аппарата для извлечения образцов, включая пару вертолетов, разработанных на успешной конструкции Ingenuity. НАСА заявляет, что у летающих роботов не возникнет проблем с поиском труб. Несмотря на частые пыльные бури на планете, на поверхности скапливается очень мало материала.

На этой карте показано, куда марсоход NASA Perseverance сбросил каждый из своих 10 образцов, чтобы их могла подобрать будущая миссия.

До следующего этапа миссии по возврату образцов еще несколько лет. НАСА надеется запустить ее в конце 2020-х годов, а образцы вернутся на Землю примерно в 2033 году. Миссия также требует использования марсианского орбитального аппарата ЕКА, который заберет образцы на марсианской орбите, а затем направится к Земле.

Первоначально НАСА планировало отправить еще один марсоход, чтобы забрать образцы, но эта идея была отменена, и теперь основным средством доставки является «Perseverance». Однако, если Perseverance не сможет встретиться с посадочным модулем для извлечения образцов, вертолеты посетят склад «Three Forks», чтобы забрать дубликаты образцов. Эксперты считают, что НАСА и ее партнеры из Европейского космического агентства также найдут способ собрать дубликаты. Нетронутых образцов марсианских пород никогда не бывает слишком много.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Что касается Perseverance, то он почти завершил «Миссию Delta Front», в ходе которой марсоход исследовал дно кратера Джезеро вокруг древней дельты реки. Теперь команда готовится отправить Perseverance через ранее нанесенный на карту разлом Hawksbill, что позволит ему подняться на вершину дельты. Так начнется миссия Delta Top, которая даст марсоходу возможность исследовать геологические образования, в которых могут быть свидетельства древней жизни. Несомненно, там найдутся более интересные породы для бурения.