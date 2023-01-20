Данная модификация позволила управлять дроном из любой точки мира.

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Многие эксперты считали, что СВО на Украине закончится в первый месяц, но мы приближаемся к году ожесточенных боев. Весной Украина получила единственное преимущество перед российской армией, а именно хорошее качество связи. Доступ к спутниковому интернету Starlink компании SpaceX позволил украинской армии поддерживать открытыми линии связи и управлять беспилотными летательными аппаратами. Новый отчет показывает, что украинские инженеры проявили изобретательность и модифицировали тарелки Starlink, чтобы установить их на борт дронов.

Изображения предполагаемого четырехроторного летательного аппарата с поддержкой Starlink взяты из пророссийского Telegram-канала. Данная группа, известна как КЦПН и ее авторы утверждают, что они захватили беспилотник, используемый украинской армией и решили разобрать его, чтобы посмотреть, как он обеспечивает связь с оператором. Внутри они нашли антенну Starlink.

КЦПН утверждает, что это высокопроизводительное оборудование, которое SpaceX начала предоставлять клиентам Starlink RV только в декабре. Однако специалисты считают, что это, скорее всего, стандартная тарелка Starlink. В любом случае антенна была освобождена от пластикового корпуса, чтобы ее было легче установить на дрон. Дрон также содержит одноплатный компьютер Raspberry Pi 4 и модуль CubePilot для управления полетом.

Со встроенной тарелкой Starlink у дрона был доступ в Интернет в любом месте, как далеко бы он не полетел. Это позволило управлять им из любой точки мира. Он может даже обеспечить доступ Wi-Fi к украинским позициям на земле. Тем не менее, беспилотные летательные аппараты не имеют бесконечного времени автономной работы даже после того, как инженеры подключили к ним спутниковые антенны — неясно, как долго дрон мог летать с такой модификацией. Вероятно, это противоречит положению лицензионного соглашения с конечным пользователем для терминалов Starlink, но это никогда не останавливало украинцев.

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SpaceX начала отправлять терминалы Starlink в Украину в прошлом году, хотя генеральный директор Илон Маск позже жаловался на стоимость предоставления услуг Украине. В России выразили недовольство из-за использования Starlink украинскими военными и даже намекнули, что у них есть возможность сбивать спутники. Однако на орбите их более 3000, и SpaceX постоянно запускает новые. Недавно компания развернула первые спутники в своей сети Gen 2, что призвано уменьшить перегрузку, которая привела к падению скорости передачи данных за последний год. FCC предоставила SpaceX лицензию на развертывание 7500 спутников Gen 2, но экологи остались недовольны расширением Starlink и пытаются приостановить его.