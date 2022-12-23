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AMD начала собственное расследование из-за перегрева эталонных видеокарт Radeon 7900 XTX
Немецкий сайт Hardwareluxx получил многочисленные сообщения о перегреве видеокарт Radeon 7900 XTX.
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Хотя новые видеокарты AMD серии Radeon 7900 были относительно хорошо приняты игровой публикой, все новости о них, после появления в магазинах, были на удивление негативными. Ранее появились сообщения о неисправном аппаратном обеспечении предварительной выборки шейдеров в некоторых видеокартах, использующих ранний кремний, что, по словам специалистов AMD, не имеет глобальный характер. На этом плохие новости не закончились, потому что теперь немецкий сайт Hardwareluxx получил многочисленные сообщения о перегреве видеокарт Radeon 7900 XTX на своем форуме. По-видимому, уже накопилось достаточное количество сообщений, чтобы привлечь внимание компании AMD, поскольку компания заявила, что начала собственное расследование.

Пока проблема существует только на платах, разработанных самой AMD. Это черно-красные видеокарты, которые продает AMD, а также некоторые ее партнеры. Специалисты зафиксировали огромную разницу между температурой основного вычислительного кристалла и соседней точкой доступа. Дельта настолько велика, что выходит за рамки характеристик, опубликованных компанией AMD. Это приводит к тепловому троттлингу графических процессоров, когда температура точки доступа превышает 100°C. Например, на пользовательских видеокартах от Asus, XFX и Sapphire разница между температурами не превышает 20°С. Однако на некоторых платах, разработанных AMD, температура достигает 53C. Это означает, что графическая вычислительная матрица (GCD) равна 56C, а точка доступа — 109C.

Информация о температуре графического процессора и точек доступа на картах Radeon 7900 XTX, собранная Hardwareluxx. Нажмите, чтобы развернуть. (Изображение: Hardwareluxx.de)

Пока неясно, почему затронуты только платы AMD, на данный момент существует по крайней мере одна теория. Учитывая конструкцию чиплета графического процессора, возможен неравномерный контакт со всеми семью чиплетами. Как вы помните, основной вычислительный кристалл окружен шестью кристаллами кэш-памяти. AMD не использует теплораспределитель сверху, поэтому все семь чиплетов находятся в непосредственном контакте с охлаждающей пластиной на кулере. Вполне возможно , что чиплеты находятся на другой высоте по оси z, чем основной кристалл. Конечно, инженеры AMD старались, чтобы эта ситуация не произошла, но когда дело дошло до охлаждения такого маленького и сложного чипа, даже крошечные отклонения могут иметь большое значение. По мнению специалистов, AMD может обойти эту проблему на своих процессорах с чиплетами Ryzen, используя распределитель тепла.

На этом изображении вы можете увидеть как расположены чиплеты AMD Radeon 7900 XTX.

Hardwareluxx исключил любые колебания напряжения, поскольку все платы имеют ограничение по мощности и ни при каких обстоятельствах не могут превышать 355 Вт. В первых обзорах специалисты не обнаружили перегрева при тестировании карты. Тем не менее, многие отмечали сильный шум вентилятора во время тестирования. Это могло произойти из-за перегрева точки доступа, из-за которой вентиляторы вращались быстрее, чем должны.

Эта проблема отдаленно напоминает проблемы, связанные с сокетом Intel LGA 1700. Его удлиненная конструкция привела к тому, что некоторые пользователи сообщали, что их кулеры оказывают неравномерное давление на процессор. Intel заявила, что это не приведет к чему-то плохому, но затем были созданы контактные рамки, чтобы исправить проблему. Эти рамки обычно приподнимают процессор в сокете примерно на 1 мм, чтобы дать представление о допустимых отклонениях.

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Нам придется подождать и посмотреть, что в конечном итоге сообщит AMD, что вызывает проблему, и происходит ли это только в Германии, или такие проблемы будут у всех владельцев этих видеокарт. Это любопытно, поскольку я не припоминаю, чтобы говорили что-либо о запредельных температурах во время первой серии онлайн-обзоров. В целом люди приветствовали небольшой и компактный дизайн новых видеокарт, особенно в отношении последних видеокарт Nvidia. Тем не менее, люди отметили шум вентилятора, который в некоторых случаях казался чрезмерным. Однако, поскольку проблема затрагивает только видеокарты, разработанные AMD, это указывает на недостатки в конструкции. Надеюсь, AMD в ближайшее время прояснит ситуацию по этому вопросу.

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#amd #видеокарта #radeon 7900 #radeon 7900 xtx
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