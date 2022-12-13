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PCMag сравнил AMD Radeon RX 7900 XTX / XT с Nvidia RTX 4090 и RTX 4080
Это первый графический процессор AMD, построенный на 5-нм техпроцессе TSMC, а кристаллы кэш-памяти, окружающие основной кристалл, изготовлены по 6-нанометровому техпроцессу TSMC.
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AMD наконец-то сняла ограничения на обзоры графического процессора RDNA3, и сегодня новые видеокарты официально поступят в продажу. Как и ожидалось, RX 7900 XTX ведет серьезную борьбу по всем показателям производительности с RTX 4080 16 ГБ от Nvidia, но кроме трассировки лучей. Nvidia по-прежнему удерживает корону, когда дело доходит до трассировки лучей, поэтому графический процессор Дженсена Хуанга стоит на 200 долларов дороже. Тем не менее, Radeon RX 7900 XTX предлагает высокую производительность по рекомендованной цене в 999 долларов, что принесло ей награду «Выбор редакции» от издания PCMag.

Radeon RDNA3 - это первый графический процессор компании на базе чиплетов. Такой подход противоречит монолитному кристаллу Nvidia, который представляет собой один огромный кусок кремния. Соединение крошечных чиплетов обходится дешевле и обеспечивает более высокую производительность по сравнению с монолитной конструкцией.

Также известно, что это первый графический процессор AMD, построенный на 5-нм техпроцессе TSMC, который является тем же узлом, что и у продукции Nvidia. Интересно, что AMD использует 5-нм узел только для основного вычислительного кристалла. Все остальные кристаллы кэш-памяти, окружающие основной кристалл, изготовлены по 6-нанометровому техпроцессу TSMC. Это похоже на то, что Intel будет делать со своими будущими процессорами Meteor Lake, в которых будут объеденены различные чиплеты.

Контрольные показатели

PCMag протестировал оба новых графических процессора, XTX и менее дорогой XT, используя сборку с процессором Core i9-12900K, материнской платой Asus Z690 ROG Maximus Hero и оперативной памятью Corsair Vengeance DDR5 32 ГБ, работающей на частоте 5600 МГц. Все настройки были оставлены по заводу для тестирования.

В синтетических тестах мы видим, что результаты очень близки между Radeon RX 7900 и RTX 4080, причем 4090 далеко впереди. Как и ожидалось, другими словами. Однако в Superposition XTX обогнала 4080, а XT к сожалению осталась немного позади. Это совпало с "предсказаниями" экспертов; что в некоторых сценариях 4080 окажется между этими графическими процессорами. Однако RTX 4080 разгромила обе видеокарты AMD в Lexmark.

 

AMD пообещала большие успехи в трассировке лучей в этом поколении, и в значительной степени подтвердила свои слова. Например, в игре "F1 22" версия 7900 XTX имеет преимущество от 74 до 100 процентов по сравнению с Radeon 6800 XT, что является огромным прогрессом. Это привело к победе XTX над 4080, когда FSR/DLSS был включен на "F1 22". С его отключением 4080 вырвалась вперед, но когда они были включены, XTX вышла вперед на семь-десять процентов. Однако в «Стражах Галактики» что-то пошло не так, FSR нельзя было включить из-за ошибки, что привело к значительному поражению Radeon от 4080.


В современных играх AAA без трассировки лучей 7900 XTX либо опережает RTX 4080 с небольшим отрывом, либо они очень близки. Самый большой разрыв, который он смог преодолеть, был в Far Cry 5, где он добился 12-процентного отрыва от RTX 4080. Однако в целом эти два графических процессора очень и очень близки.

Когда дело доходит до устаревших игр, все эти графические процессоры могут запускать их с безумной частотой кадров. Сомнительно, что у людей, которые играют в эти игры, хватит бюджета на один из этих графических процессоров, но все равно интересно посмотреть на результаты. В целом Nvidia имеет здесь небольшое преимущество.

 

Когда дело дошло до мощности и температуры, ожидалось, что AMD обойдет Nvidia по всем показателям, но это не так. При полной нагрузке Radeon XTX работает при температуре 58 °C, но слышен шум вентиляторов. Но шума не наблюдалось у RTX 4080 от Nvidia, которая является бесшумной видеокартой. XTX также потребляла больше ватт, чем другие графические процессоры, включая RTX 4090. В целом, это будет считаться победой Nvidia. Выяснилось, что её архитектура Ada Lovelace более эффективна, и хотя кулеры охлаждающие графический процессор огромны, они прекрасно работают и менее шумные.

Вердикт

В целом, здесь нет явного победителя между Radeon RX 7900 и RTX 4080. Все три графических процессора имеют свои сильные и слабые стороны. Radeon’ы дешевле, чем 4080, но не могут выполнять трассировку лучей так же хорошо. Они также громче в работе, так что этих моделей есть свои недостатки. Ранее сообщалось, что Nvidia может снизить цену на 4080, чтобы конкурировать с картами RDNA3, но теперь, когда появились первые обзоры, это кажется маловероятным. Причина в том, что Nvidia это действительно не нужно; у компании по-прежнему есть преимущества перед картами AMD, которые, по мнению некоторых, оправдывают более высокую цену.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
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RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
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Тем не менее, следует отдать должное AMD за то, что она выпустила видеокарты, которые идут ноздря в ноздрю с более дорогими графическими процессорами Nvidia. Если вас не волнует трассировка лучей, любая из видеокарт Radeon отлично подойдет. Стоит ожидать, что партнерские видеокарты будут иметь немного повышенную тактовую частоту и энергопотребление. Возможно они даже будут работать так же тихо, как видеокарты Nvidia. Тем не менее, между AMD и Nvidia снова есть очень здоровая конкуренция.

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#amd #tsmc #видеокарта #radeon rx 7900 xtx #графический процессор amd
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