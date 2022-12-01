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Microsoft не была бы собой, если бы не выпустила новую операционную систему без ошибок. Поэтому Windows 11 имеет ряд проблем, над устранением которых, сейчас разработчики усиленно работают. Среди последних проблем было падение производительности игр, но Microsoft утверждает, что теперь эта проблема решена. Результатом этой работы стало новое обновление 22H2 (формально обновление Windows 11 2022).
После выпуска версии 22H2 в конце сентября, геймеры жаловались на низкую производительность системы в некоторых играх. Частично проблема была связана с драйверами гpaфичecкpгp пpoцeccopa Nvidia, кoтopyю компания решила c пoмoщью быстрого oбнoвлeния. Однако Microsoft отметила, что в обновлении есть более серьезные проблемы.
«Зaтpoнyтыe игpы и пpилoжeния нeпpeднaмepeннo включaют фyнкции oтлaдки пpoизвoдитeльнocти гpaфичecкoгo пpoцeccopa, кoтopыe нe пpeднaзнaчeны для иcпoльзoвaния пoтpeбитeлями», — гoвopитcя в cooбщeнии.
Microsoft никогда не предоставляла список игр, страдающих от снижения производительности, но геймеры в Интернете ссылались на проблемы с Call of Duty: Modern Warfare 2, Halo Infinite и God of War, и это лишь некоторые из них. Когда стало очевидно, что проблема с производительностью широко распространена, Microsoft заблокировала уведомления об обновлении 22H2 и автоматические установки в системах с затронутыми играми. На прошлой неделе этот лимит был снижен, и теперь полностью убран с появлением стабильной версии.
Любой, кто использует последнюю сборку Windows 11, может зайти в настройки, чтобы проверить наличие обновлений и найти исправление: KB5020044. Это обновление устраняет проблему отладки графического процессора, что должно устранить замедления и зависания, с которыми сталкивались многие. Однако это еще не все. Если посмотреть полный журнал изменений, то основные моменты включают некоторые улучшения интеграции OneDrive и исправления сбоев File Explorer. Также изменения коснулись Windows Spotlight с темами на странице «Персонализация». Несмотря на то, что это вероятно, самое важное изменение в KB5020044, исправления для работоспособности графического процессора указаны в нижней части журнала изменений.
Установка обновления KB5020044 занимает всего несколько минут, но для завершения процесса вам потребуется перезагрузить компьютер. Microsoft недавно решила прекратить свою практику выпуска одного или двух крупных обновлений для Windows каждый год. В дальнейшем разработчики будут выпускать новые функции для Windows 11, по мере их готовности.