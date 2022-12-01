Это свидетельствует о том, что уровень загрязнения в Антарктиде намного выше, чем считалось ранее.

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Мы долгое время считали Антарктиду относительно свободной от человеческого влияния благодаря ее экстремальному климату, отсутствию человека и удаленности от обитаемой земли. К сожалению, то, что когда-то считалось последней «нетронутой» дикой природой, возможно, больше таковой не является. Антарктическая исследовательская экспедиция обнаружила микропластик в воде, воздухе и донных отложениях континента, что свидетельствует о том, что уровень загрязнения намного выше, чем ожидалось.

Nekton, некоммерческое сообщество по исследованию океана, в партнерстве с судебно-медицинскими экспертами из Оксфордского университета изучила загрязнение микропластиком моря Уэдделла — одного из самых отдаленных регионов Антарктики. Во время экспедиции в 2019 году ученые собрали образцы воздуха возле моря Уэдделла, подповерхностной морской воды, морского льда и донных (подводных) отложений. Команда использовала поляризованный световой микроскоп для исследования каждого из 82 образцов на наличие микропластика.

Каждый образец содержал ту или иную форму загрязнения микропластиком. Полиэфирные волокна, которые чаще всего используются в производстве синтетических тканей, были самыми распространенными и присутствовали в 60 процентах образцов. Было определено, что большинство других загрязняющих веществ представляют собой фрагменты нейлона, полипропилена и акрила различной формы и цвета. Хотя команда считает, что некоторые из них происходят с близлежащих исследовательских судов или из рыболовных снастей, используемых флотом в соседнем море Скотия, большинство микропластика, по-видимому, поступает неожиданным путем: ветром.

Микроскопическое изображение полиэфирного текстильного волокна в поляризованном свете из одного из образцов.

Можно было бы ожидать, что морская вода будет содержать наибольшее разнообразие микропластика, но в пробах воздуха в море Уэдделла было обнаружено более широкое распространение категорий микропластика, чем где-либо еще. Почти весь микропластик "прилетает" из Южной Америки. Как только он попадает в Антарктику, он обычно остается там навсегда; в результате море Уэдделла действует как поглотитель пластиковых частиц с другого континента.

Результаты судебной экспертизы экспедиции ставят под сомнение давнее предположение о том, что Антарктическое циркумполярное течение (АСС) и глубокое течение, идущее на восток с соответствующим полярным фронтом, изолирует большую часть Антарктиды от загрязнения, влияющего на остальную часть океана. Некоторые ученые предполагали, что ACC защитит море Уэдделла и другие регионы от все более острой проблемы загрязнения микропластиком, но теперь ясно, что это не так. Хуже того, результаты экспедиции, по-видимому, предполагают, что микропластик, пересекающий АСС, будет «оседать» там, создавая потенциал для накопления гор из пластика.

Новости об увеличении загрязнения Антарктиды пластиком появились как нельзя кстати. На этой неделе представители охраны окружающей среды более 150 стран встречаются в Уругвае, чтобы сформировать международный, юридически обязательный текст о загрязнении пластиком. Текст поможет скоординировать глобальный ответ на быстро растущее присутствие микропластика в пище, воде и (как показало это исследование) даже в воздухе, которым мы дышим.

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