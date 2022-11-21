По словам исполнительного директора Xiaomi, отвечающего за программное обеспечение компании для смартфонов, MIUI 14 будет выпущена как значительно более оптимизированная и менее раздутая ОС, чем ее предшественница.

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Xiaomi поделилась первыми подробностями о разрабатываемой оболочке MIUI 14 в китайских социальных сетях. Хотя компания еще не сделала официального объявления, она разрешила разработчикам обсуждать будущую ОС на таких платформах, как Weibo. Xiaomi будет рекламироваться MIUI 14, как адаптивную версию оперативной системы для своих смартфонов и планшетов, а менеджер компании Джин Фан заявил, что обновление является более оптимизированным и легким, чем любое другое ответвление Android.

Предположительно, команда разработчиков MIUI потратила этот год на устранение недостатков нынешней оболочки, которая поставляется с множеством предустановленных приложений и сервисов от первых и сторонних производителей. В настоящее время многие из приложений, которые Xiaomi включила в MIUI 13, пользователи удаляют сразу же. Пока остается неясным, имел ли Джин Фан в виду все версии MIUI или только MIUI 14, которые Xiaomi намерена "облегчить" во всех своих устройствах.

Всего год назад Xiaomi пообещала, что MIUI 12.5 будет «быстрее и плавнее», чем MIUI 12, поэтому скорее всего обновления коснутся оболочек начиная с 12.5 версии и выше. MIUI 14 должна дебютировать в Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, выпуск которых ожидается в следующем месяце в Китае. Учитывая прошлые обновления MIUI, оболочка MIUI 14 должна работать под управлением Android 12 и Android 13, но глобальное развертывание скорее всего начнется не раньше начала 2023 года.

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