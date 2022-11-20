Первые электрические летательные аппараты появятся в 2025 году.

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Пробки на дорогах в некоторых городах могут сделать поездку в аэропорт намного продолжительнее, чем сам перелёт. Но американская компания Archer Aviation стремится решить эту проблему, выпустив свой электрический летательный аппарат. Недавно представленное компанией аэротакси Midnight на 100% электрическое и способно перевозить до четырех пассажиров и минимальное количество багажа из городских центров в аэропорты и первые храбрецы смогут забронировать рейс уже в 2025 году.

Ранее Archer продемонстрировала уменьшенную версию Midnight под названием Maker. Двухместный Maker имеет множество общих черт с Midnight, включая конструкцию с 12 роторами и технологию eVTOL (вертикальный взлет и посадка с помощью электродвигателя). Компания провела более 1000 успешных испытательных полетов с момента анонса модели Maker в конце 2021 года, но этот электрический летательный аппарат был создан скорее для демонстрации современных технологий. Теперь же компания планирует начать тестирование модели Midnight перед её появлением на улицах городов.

Коммерческая модель Midnight немного больше, чем прототип Maker, у неё размах крыльев 14 метров, а у Maker - 12 метров. Новая модель весит 2950 кг и имеет общую грузоподъемность 454 кг. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) установило для пассажиров довольно низкие нормы провоза веса и ручной клади - всего 90 кг для мужчин и 81 кг для женщин. Таким образом, в рейсах со всеми четырьмя пассажирскими местами для перевозки груза останется не так уж много места, это конечно минус для этого летательного аппарата.

Как и у Maker, у Midnight по шесть винтов на крыло. Три на задней кромке неподвижны, обеспечивая подъемную силу на протяжении всего полета. Передние несущие винты начинают работать вертикально, чтобы облегчить взлет, а затем поворачиваются "лицом" вперед и "толкают" летательный аппарат вперед. При посадке передние винты возвращаются в исходную позицию, то есть в вертикальный режим. Archer сообщила, что Midnight был разработан для выполнения непродолжительных полетов на 30 км с 10-минутной зарядкой для следующего полета. Летательный аппарат имеет максимальную дальность полета 80 км и максимальную скорость 240 км в час.





Разработанная технология компании eVTOL позволяет аэротакси летать на высоте около 600 метров, а уровень шума на земле составит всего 45 дБА, что намного тише, чем у существующих вертолетов. Archer также утверждает, что электрические двигатели Midnight безопаснее и проще в обслуживании, чем турбинные или поршневые двигатели, используемые в современных самолетах и вертолетах.

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Компании Archer еще предстоит провести летные испытания Midnight, но они могут начаться уже в следующем году после официальной проверки конструкции, об этом сообщает Future Flight. Летательному аппарату потребуется сертификация FAA, прежде чем он сможет начать перевозить пассажиров, но компания считает, что это может произойти уже в 2024 году. Компания надеется выпустить свои первые воздушные такси в 2025 году. United Airlines уже внесла первоначальный взнос в размере 10 миллионов долларов за 100 моделей Midnight, тем самым она хочет запустить обещанную службу манхэттенского воздушного такси.