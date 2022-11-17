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Apple iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат обновленный Always-on display с iOS 16.2
Apple получила много критики за "кривую" функцию Always-on display для iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Американская компания прислушалась к отзывам и решила внести изменения в ближайшем обновлении системы.
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Функция Always-on display (AOD) уже много лет доступна на смартфонах Android и даже давно вышедшая на пенсию, платформа Windows Phone, также поддерживает эту функцию. Однако потребовались годы разработок, чтобы iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max предложили идентичную функциональность. Apple все таки решилась показывать весь экран блокировки и затемненную версию активного фонового изображения, а не только время, дату и несколько виджетов или уведомлений.

Теоретически дисплеи в последних флагманских iPhone от Apple могут снизить частоту обновления до 1 Гц и они достаточно энергоэффективны, чтобы использовать функцию AOD. Однако опыт многих владельцев серии iPhone 14 Pro противоречит этому: известное издание Tom's Guide сообщило, что использование функции AOD на iPhone 14 Pro приведет к отрицательному результату, батарея будет разряжаться до 50% за один день работы функции.  К счастью, похоже, что Apple уже завершает разработку более оптимизированной опции AOD, которая скорее всего появится в iOS 16.2.

Как сообщают проверенные информаторы, последняя бета-версия iOS 16.2 позволяет тестеру отключить анимацию и активную тему в режиме AOD и видеть только уведомления. Можно отключить почти все опции и "заставить" iPhone 14 Pro или iPhone 14 Pro Max отображать только время, дату и несколько виджетов в режиме ожидания, что должно улучшить время работы с активным AOD. В настоящее время ожидается, что Apple завершит работу над iOS 16.2 в декабре. Стоит отметить, что не все бета-функции попадают в стабильные версии iOS. Следовательно, нет гарантии, что улучшенная функциональность AOD будет поставляться в iOS 16.2, несмотря на то, что она появилась в iOS 16.2 Beta 3.

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for2ne
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