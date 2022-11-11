MediaTek анонсировала два новых чипа, которые должны улучшить производительность недорогих моделей Chromebook. Компания сообщила, что процессоры MediaTek Kompanio 520 и 528 были разработаны на новом технологическом процессе (N4), который позволил увеличить время автономной работы ноутбуков, а также была добавлена поддержка дисплеев с более высоким разрешением по сравнению с Kompanio 500 предыдущего поколения.
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Тайваньская компания заявила, что первые Chromebook с новыми процессорами должны появиться в магазинах в первом квартале 2023 года.
В технической документации указано, что новые чипы предлагают «обновленный двухъядерный графический движок», поддержку кодирования и декодирования видео H.265, поддержку дисплеев и внешних мониторов с более высоким разрешением, а также улучшенную энергоэффективность. Теперь хромбуки будут предлагать большее время автономной работы.
Независимые эксперты утверждают, что Kompanio 520 и 528 очень похожи — единственное отличие, которое MediaTek указало в своем пресс-релизе, заключается в том, что высокопроизводительные процессорные ядра 528 версии имеют более высокую тактовую частоту.
MediaTek еще не раскрыла полную информацию, поэтому неизвестно, какие ядра эффективности используются. Ниже в сравнительной таблице приведены все известные характеристики процессоров:
|Kompanio 528
|Kompanio 520
|Kompanio 500 (MT8183)
|Процессор
|2 ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой 2,2 ГГц,
6 высокоэффективных ядер
|2 ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой 2 ГГц,
6 высокоэффективных ядер
|4 ядра ARM Cortex-A73 с тактовой частотой 2 ГГц
4 ядра ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 2 ГГц
|Графический процессор
|Mali-G52 MC2 2EE
|Mali -G72 @ 800 МГц
|Отображать
|До 2560 x 1200 при
60 Гц Внешний дисплей с разрешением до 1920 x 1080 при 60 Гц
|До 2400 x 1080 при 60 Гц
|Оперативная память
|LPDDR4x-3733
|LPDDR3
LPDDR4x
|Поддерживаемые накопители информации
|eMMC 5.1
|?
|Аудио, видео
|HiFi 5 DSP
Декодирование VP9
Кодирование и декодирование H.265
|Кодирование и декодирование H.264 Кодирование
H.265
|Поддерживаемые камеры
|32MP
1080p @ 30 кадров в секунду видеосъемка
|16 + 16 МП 32
МП
1080p @ 30 кадров в секунду видеосъемка