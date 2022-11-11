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MediaTek представила процессоры Kompanio T520 и T528 для рынка хромбуков
Первые Chromebook с новыми процессорами должны появиться на прилавках магазинов в первом квартале 2023 года.
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MediaTek анонсировала два новых чипа, которые должны улучшить производительность недорогих моделей Chromebook. Компания сообщила, что процессоры MediaTek Kompanio 520 и 528 были разработаны на новом технологическом процессе (N4), который позволил увеличить время автономной работы ноутбуков, а также была добавлена поддержка дисплеев с более высоким разрешением по сравнению с Kompanio 500 предыдущего поколения.

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Тайваньская компания заявила, что первые Chromebook с новыми процессорами должны появиться в магазинах в первом квартале 2023 года.

В технической документации указано, что новые чипы предлагают «обновленный двухъядерный графический движок», поддержку кодирования и декодирования видео H.265, поддержку дисплеев и внешних мониторов с более высоким разрешением, а также улучшенную энергоэффективность. Теперь хромбуки будут предлагать большее время автономной работы.

Независимые эксперты утверждают, что Kompanio 520 и 528 очень похожи — единственное отличие, которое MediaTek указало в своем пресс-релизе, заключается в том, что высокопроизводительные процессорные ядра 528 версии имеют более высокую тактовую частоту.

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MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

MediaTek еще не раскрыла полную информацию, поэтому неизвестно, какие ядра эффективности используются. Ниже в сравнительной таблице приведены все известные характеристики процессоров:


 Kompanio 528
Kompanio 520
Kompanio 500 (MT8183)
Процессор 2 ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой 2,2 ГГц,
6 высокоэффективных ядер		 2 ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой 2 ГГц,
6 высокоэффективных ядер		 4 ядра ARM Cortex-A73 с тактовой частотой 2 ГГц
4 ядра ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 2 ГГц
Графический процессор Mali-G52 MC2 2EE
Mali -G72 @ 800 МГц
Отображать До 2560 x 1200 при
60 Гц Внешний дисплей с разрешением до 1920 x 1080 при 60 Гц		 До 2400 x 1080 при 60 Гц
Оперативная память LPDDR4x-3733 LPDDR3
LPDDR4x
Поддерживаемые накопители информации eMMC 5.1 ?
Аудио, видео HiFi 5 DSP
Декодирование VP9
Кодирование и декодирование H.265		 Кодирование и декодирование H.264 Кодирование
H.265
Поддерживаемые камеры 32MP
1080p @ 30 кадров в секунду видеосъемка		 16 + 16 МП 32
МП
1080p @ 30 кадров в секунду видеосъемка
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#процессоры #mediatek #chromebook #kompanio 520 #kompanio 528
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