Первые Chromebook с новыми процессорами должны появиться на прилавках магазинов в первом квартале 2023 года.

MediaTek анонсировала два новых чипа, которые должны улучшить производительность недорогих моделей Chromebook. Компания сообщила, что процессоры MediaTek Kompanio 520 и 528 были разработаны на новом технологическом процессе (N4), который позволил увеличить время автономной работы ноутбуков, а также была добавлена поддержка дисплеев с более высоким разрешением по сравнению с Kompanio 500 предыдущего поколения.

реклама

Тайваньская компания заявила, что первые Chromebook с новыми процессорами должны появиться в магазинах в первом квартале 2023 года.

В технической документации указано, что новые чипы предлагают «обновленный двухъядерный графический движок», поддержку кодирования и декодирования видео H.265, поддержку дисплеев и внешних мониторов с более высоким разрешением, а также улучшенную энергоэффективность. Теперь хромбуки будут предлагать большее время автономной работы.

Независимые эксперты утверждают, что Kompanio 520 и 528 очень похожи — единственное отличие, которое MediaTek указало в своем пресс-релизе, заключается в том, что высокопроизводительные процессорные ядра 528 версии имеют более высокую тактовую частоту.

рекомендации 3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

MediaTek еще не раскрыла полную информацию, поэтому неизвестно, какие ядра эффективности используются. Ниже в сравнительной таблице приведены все известные характеристики процессоров:



Kompanio 528

Kompanio 520

Kompanio 500 (MT8183)

Процессор 2 ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой 2,2 ГГц,

6 высокоэффективных ядер 2 ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой 2 ГГц,

6 высокоэффективных ядер 4 ядра ARM Cortex-A73 с тактовой частотой 2 ГГц

4 ядра ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 2 ГГц Графический процессор Mali-G52 MC2 2EE

Mali -G72 @ 800 МГц Отображать До 2560 x 1200 при

60 Гц Внешний дисплей с разрешением до 1920 x 1080 при 60 Гц До 2400 x 1080 при 60 Гц Оперативная память LPDDR4x-3733 LPDDR3

LPDDR4x Поддерживаемые накопители информации eMMC 5.1 ? Аудио, видео HiFi 5 DSP

Декодирование VP9

Кодирование и декодирование H.265 Кодирование и декодирование H.264 Кодирование

H.265 Поддерживаемые камеры 32MP

1080p @ 30 кадров в секунду видеосъемка 16 + 16 МП 32

МП

1080p @ 30 кадров в секунду видеосъемка