В базе данных Geekbench 5 засветился новый игровой ноутбук Razer Blade 18, который оснащен 24-ядерным процессором Intel Core i9-13900HX.

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В настоящее время Razer предлагает линейку игровых ноутбуков Blade в трех вариантах: Blade 14, Blade 15 и Blade 17. Модель Blade 17 — это ноутбук самого высокого класса, который может быть собран с процессором Intel Core i9-12900H 12-го поколения и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. В ноутбуке есть система охлаждения, которую Razer называет «ultra-efficient vapor chamber cooling», она одновременно охлаждает мощный центральный и современный графический процессор.

Но похоже, что Razer выходит на новый уровень благодаря обновленному дизайну игрового ноутбука под названием Blade. В базе данных Geekbench 5 появилось ранее неизвестное устройство Razer Blade 18, которое как следует из названия, будет оснащено 18-дюймовой панелью, флагманским центральным процессором, а также пока неизвестным мощным графическим процессором.

Учитывая данные на Geekbench, теперь известно, что на этом ноутбуке установлен процессор Intel Core i9-13900HX, который "Синяя команда" представит немного позже в этом году. Центральный процессор может похвастаться 24 ядрами, 32 потоками, базовой тактовой частотой 1,8 ГГц и частотой в бусте до 5,4 ГГц. 13900HX имеет 36 МБ кэш-памяти L3 и будет иметь TDP около 55-65 Вт (PL1). Это будет чип с самым большим количеством ядер из когда-либо установленных на ноутбуках, и это подтверждает, что Intel не придерживается 14- или 16-ядерного стандарта, используемого в современных моделях 12-го поколения.

Графический процессор не упоминается, но с большой вероятностью здесь будет установлен продукт NVIDIA GeForce RTX 40-й серии.

Что касается производительности, Intel Core i9-13900HX обеспечивает прирост на 26% в многопоточных и 7,5% прирост в однопоточных рабочих нагрузках по сравнению со своим предшественником Core i9-12900HX. Это не окончательный результат, процессор могут оптимизировать ещё лучше в этой сборке, поэтому официальные цифры могут быть еще лучше. В целом Razer Blade 18 выглядит впечатляюще, но нужно быть готовыми к очень высокой цене.

Линейка мобильных процессоров Intel Raptor Lake 13-го поколения:

Имя процессора

Архитектура Семейство

Ядро/потоки Базовая частота

Розогнанная частота

Ядро графического процессора Core i9-13900HX Intel 10 / Raptor Lake

RPL-HX

24 (8+16) - 5,4 ГГц - Core i9-13900HK Intel 10 / Raptor Lake

RPL-H

14 (6+8) - 5,4 ГГц 96 EU

Corei7-13700H Intel 10 / Raptor Lake

RPL-H

14 (6+8) - 5,0 ГГц 96 EU

Corei7-13620H Intel 10 / Raptor Lake

RPL-H

- - - - Core i5-13420H Intel 10 / Raptor Lake

RPL-H

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