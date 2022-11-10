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В настоящее время Razer предлагает линейку игровых ноутбуков Blade в трех вариантах: Blade 14, Blade 15 и Blade 17. Модель Blade 17 — это ноутбук самого высокого класса, который может быть собран с процессором Intel Core i9-12900H 12-го поколения и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. В ноутбуке есть система охлаждения, которую Razer называет «ultra-efficient vapor chamber cooling», она одновременно охлаждает мощный центральный и современный графический процессор.
Но похоже, что Razer выходит на новый уровень благодаря обновленному дизайну игрового ноутбука под названием Blade. В базе данных Geekbench 5 появилось ранее неизвестное устройство Razer Blade 18, которое как следует из названия, будет оснащено 18-дюймовой панелью, флагманским центральным процессором, а также пока неизвестным мощным графическим процессором.
Учитывая данные на Geekbench, теперь известно, что на этом ноутбуке установлен процессор Intel Core i9-13900HX, который "Синяя команда" представит немного позже в этом году. Центральный процессор может похвастаться 24 ядрами, 32 потоками, базовой тактовой частотой 1,8 ГГц и частотой в бусте до 5,4 ГГц. 13900HX имеет 36 МБ кэш-памяти L3 и будет иметь TDP около 55-65 Вт (PL1). Это будет чип с самым большим количеством ядер из когда-либо установленных на ноутбуках, и это подтверждает, что Intel не придерживается 14- или 16-ядерного стандарта, используемого в современных моделях 12-го поколения.
Графический процессор не упоминается, но с большой вероятностью здесь будет установлен продукт NVIDIA GeForce RTX 40-й серии.
Что касается производительности, Intel Core i9-13900HX обеспечивает прирост на 26% в многопоточных и 7,5% прирост в однопоточных рабочих нагрузках по сравнению со своим предшественником Core i9-12900HX. Это не окончательный результат, процессор могут оптимизировать ещё лучше в этой сборке, поэтому официальные цифры могут быть еще лучше. В целом Razer Blade 18 выглядит впечатляюще, но нужно быть готовыми к очень высокой цене.
Линейка мобильных процессоров Intel Raptor Lake 13-го поколения:
|Имя процессора
|Архитектура
|Семейство
|
Ядро/потоки
|Базовая частота
|Розогнанная частота
|
Ядро графического процессора
|Core i9-13900HX
|Intel 10 / Raptor Lake
|RPL-HX
|24 (8+16)
|-
|5,4 ГГц
|-
|Core i9-13900HK
|Intel 10 / Raptor Lake
|RPL-H
|14 (6+8)
|-
|5,4 ГГц
|96 EU
|Corei7-13700H
|Intel 10 / Raptor Lake
|RPL-H
|14 (6+8)
|-
|5,0 ГГц
|96 EU
|Corei7-13620H
|Intel 10 / Raptor Lake
|RPL-H
|-
|-
|-
|-
|Core i5-13420H
|Intel 10 / Raptor Lake
|RPL-H
|-
|-
|-
|