Intel заявляет, что комплект NUC 13 Extreme Kit будет доступен на выбор c такими процессорами: Intel Core i5-13600K, Core i7-13700K или Core i7-13900K, по цене от 1179 до 1549 долларов.

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Intel NUC 13 Extreme — это модульный настольный компьютер размером примерно с игровую консоль, но способный обеспечить гораздо большую мощность, чем любая консоль текущего поколения.

Этот компьютер появится на прилавках магазинов к концу года. Intel сообщила, что NUC 13 Extreme поддерживает 24-ядерный Intel Core i9-13900K и располагает местом для 12-дюймовой дискретной видеокарты с тремя слотами, а также позволяет установить 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и до пяти накопителей информации.

Intel NUC 13 Extreme «Raptor Canyon»

Intel уже десять лет продает компактные настольные компьютеры под брендом NUC. Первые компьютеры из этой линейки были достаточно малы, их можно было держать в одной руке, но модульные компьютеры переформатировалась в линейку «Extreme», которая в основном предназначена для геймеров и теперь имеет корпус большего размера, поддержку высокопроизводительных процессоров и флагманских дискретных видеокарт.

Как и ожидалось, NUC 13 Extreme, также известный под кодовым названием «Raptor Canyon», теперь является самым большим модульным компьютером на сегодняшний день. Но при этом он также является самым мощным и универсальным из этой линейки на сегодняшний день.

Новая модель имеет размеры 337 x 318 x 129 мм и предназначена для работы со 125-ваттными процессорами 13-го поколения Intel Core K-серии. Благодаря разъему PCIe 5.0 x16 с поддержкой трехслотовых видеокарт длиной до 313 мм (12,3 дюйма) и блоку питания мощностью 750 Вт система также может поддерживать видеокарты, потребляющие до 450 Вт мощности.

Как и другие системы NUC Extreme, модель Raptor Canyon имеет модульную конструкцию. Корпус имеет базовую плату, предназначенную для взаимодействия со съемным вычислительным элементом Intel NUC 13 Extreme Compute Element, который по сути представляет собой полнофункциональный компьютер.

Intel NUC 13 Extreme Compute Element

Compute Element это по сути материнская плата на которую устанавливается процессор. Помимо этого, плата имеет два слота SODIMM для оперативной памяти, три слота PCIe Gen 4 M.2 2280 для NVMe или SATA, а также множество портов и вариантов подключения перечисленных ниже:

1 х HDMI 2.1

2 х Thudnerbolt 4

1 x 10 Gbps Ethernet port

1 x 2.5 Gbps Ethernet port

6 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports

1 х 3,5 мм микрофонный вход

1 х 3,5 мм линейный вход

1 х 3,5 мм выход на динамик

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Корпус и материнская плата поддерживают дискретную видеокарту, а также 3,5-дюймовый жесткий диск или твердотельный накопитель, а также несколько дополнительных портов на передней панели компьютера (два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, один порт USB 3.2 Gen 2 Type-C и разъем для гарнитуры).

Система также имеет два 120-мм вентилятора и разъемы RGB для подключения 120 светодиодов.

Intel заявляет, что комплект NUC 13 Extreme Kit будет доступен на выбор с такими процессорами: Intel Core i5-13600K (14 ядер, 20 потоков), Core i7-13700K (16 ядер, 24 потока) или Core i7-13900K (24 ядра, 32-потока) по цене от 1179 до 1549 долларов. Покупателю потребуется собственная видеокарта, память, жёсткий или твердотельный диск и операционная система.

Клиентам, которым просто нужен NUC Extreme Compute Element, смогут приобрести его по цене от 760 до 1100 долларов.

Учитывая, что размеры модульных ПК от Intel неуклонно растут, я не совсем уверен, имеет ли смысл для большинства пользователей покупать NUC, а не полноразмерный игровой рабочий стол. Intel заявляет, что системы Raptor Canyon сначала будут доступны в Китае, а затем появятся на других рынках в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года.

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