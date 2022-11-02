Unihertz Jelly 2E оснащен 3-дюймовым дисплеем с разрешением 854 x 480 пикселей и четырехъядерным процессором MediaTek Helio A22 ARM Cortex-A53.

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Большинство производителей смартфонов в последние годы в основном сосредоточились на больших экранах, более быстрых процессорах и лучших камерах, но компания Unihertz решила пойти другим путём и выпустила самый маленький смартфон в мире.

Новинка компании — это Unihertz Jelly 2E, смартфон с 3-дюймовым дисплеем и ценой в 170 долларов, но если покупатель оформит подписку на официальном сайте до 7 ноября 2022 года, он получит его всего за 140 долларов.

Для большинства из нас компания Unihertz неизвестна, а её новый смартфон Jelly 2E — это по сути, новая версия старого телефона — Unihertz Jelly 2, выпущенного в 2020 году. Серьезных улучшений новый смартфон не получил к сожалению.

Самым большим улучшением является то, что Jelly 2E поставляется с Android 12, в то время как более старая модель в настоящее время поставляется с Android 11. Но во многих отношениях старая модель по-прежнему предпочтительнее: у нее более быстрый процессор, больше оперативной памяти и больше места для хранения данных. Старая модель также поддерживает NFC, а новая — нет.

Чем действительно может удивить Jelly 2E, так это более низкой ценой. Стартовая цена оригинального Jelly составляет 200 долларов (хотя в настоящее время он продается по цене 180 долларов).

Unihertz Jelly 2E оснащен 3-дюймовым дисплеем с разрешением 854 x 480 пикселей, четырехъядерным процессором MediaTek Helio A22 ARM Cortex-A53, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, батареей емкостью 2000 мАч, датчиком отпечатков пальцев глобальной поддержкой 4G LTE с двумя слотами для SIM-карт.

Хотя телефон явно является бюджетным устройством, у него есть несколько функций, которые становятся все более редкими на более дорогих телефонах, включая устройство чтения карт памяти microSD и аудиоразъем 3,5 мм. Также есть ИК-порт, который позволяет использовать телефон в качестве пульта дистанционного управления и программируемая пользователем кнопка, которую можно использовать для открытия ваших любимых приложений.

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