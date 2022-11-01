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Reuters сообщило, что массовое производство Tesla Cybertruck начнется позже, чем ожидалось
Судя по всему, Tesla не сможет производить Cybertruck в значительных количествах до середины 2023 года.
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Похоже, что Tesla столкнулась с ещё одной непредвиденной проблемой и теперь выпуск модели Cybertruck отложен ещё на один год. Ранее в этом году Илон Маск упомянул, что выпуск Cybertruck будет отложен на 2023 год из-за проблем с цепочкой поставок, а затем он привязал дату выпуска Cybertruck к тому времени, когда в Северном полушарии начнутся летние месяцы или к середине 2023 года. 

Однако, по словам двух независимых источников Reuters, «знакомых с этим вопросом», массовое производство Cybertruck не начнется до конца 2023 года по причинам, связанным с производственными мощностями. Но эта информация не совпадает со словами Илона Маска, которые он сказал во время последней ежеквартальной конференции по финансовым результатам. Он сообщил, что Tesla «находится на последнем этапе производства Cybertruck», а электрический пикап был направлен в фазу «инструментальной обработки» в своем производственном календаре.

Если слова генерального директора окажутся правдой, Tesla начнет поставлять Cybertruck самым нетерпеливым покупателям, которые зарезервировали электромобиль еще в 2019 году, как это ранее сделали с дальнобойными грузовиками Tesla Semi, а остальные заказы будут постепенно выполняться в течение следующих нескольких кварталов. 

Новый дизайн задней части Tesla Cybertruck

Похоже, что Илон Макс не врёт, потому что недавно Cybertruck был замечен на гигафабрике Tesla в Техасе, где должны производиться первые партии с переработанной задней частью. Однако их батареи будут изготавливаться на заводе во Фримонте, а затем отправляться в Остин для сборки, подобно тому, как Tesla делает с аккумуляторными блоками 4680 для Model Y. Всё это приведёт к задержкам при сборке и дальнейшей доставкой своим клиентам.

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Аналитики считают, что стоимость Tesla Cybertruck может быть намного выше, чем первоначально озвучивалось и рекомендуемая цена будет начинаться от 40 000 долларов, 

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#tesla #илон маск #cybertruck #tesla cybertruck
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