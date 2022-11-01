Росс Янг сообщил, что Apple заменит на iPhone SE 4 ЖК-дисплей на OLED. Также Apple еще не определилась с размером экрана телефона, который может варьироваться от 5,7 до 6,1 дюйма.

реклама

Ранее инсайдеры сообщили, что Apple будет использовать корпус смартфона iPhone XR для предстоящего iPhone SE 4. Вскоре после этих сообщений, скандальный информатор Джон Проссер и 3D-художник Ян Зелбо разместили на своих страницах в твиттере, несколько рендеров бюджетной модели iPhone. А сегодня известный аналитик Росс Янг раскрыл характеристики дисплея будущего iPhone SE 4. Он заявил, что в бюджетном смартфоне будет использоваться OLED-панель.

На своей страничке в твиттере, Янг говорит, что Apple еще не завершила разработку дизайна iPhone SE 4. Но ему сообщили, что американская компания собирается заменить 6,1-дюймовую ЖК-дисплей на OLED. В качестве альтернативы Apple рассматривает вариант с заменой ЖК-дисплея на меньший 5,7-дюймовый вариант. Однако для этого потребуется изменить весь корпус телефона, который в конечном итоге "превратится" в переработанный iPhone X / Xs. Помимо этого сообщается, что Apple ведет переговоры с двумя разными поставщиками OLED-панелей для iPhone SE 4.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок -35% на S22 Ultra в Ситилинке 3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке <b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b> -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке Цена RTX 3050 приблизилась к 20 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Gigabyte RTX 4090 в Регарде, цена норм 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Учитывая, что смартфон имеет статус среднего класса, он скорее всего не будет иметь высококлассную панель от Samsung и Apple согласится на более дешевые альтернативы, такие как BOE. Но стоит напомнить, iPhone SE 4 не появится в ближайшее время и планы у инженеров и маркетологов Apple могут поменяться. Но если данная информация подтвердится, то большой экран и мощный процессор A15 Bionic делают iPhone SE 4 серьезным конкурентом на рынке смартфонов среднего класса, где сейчас доминируют Android-смартфоны.