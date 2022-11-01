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Ранее инсайдеры сообщили, что Apple будет использовать корпус смартфона iPhone XR для предстоящего iPhone SE 4. Вскоре после этих сообщений, скандальный информатор Джон Проссер и 3D-художник Ян Зелбо разместили на своих страницах в твиттере, несколько рендеров бюджетной модели iPhone. А сегодня известный аналитик Росс Янг раскрыл характеристики дисплея будущего iPhone SE 4. Он заявил, что в бюджетном смартфоне будет использоваться OLED-панель.
На своей страничке в твиттере, Янг говорит, что Apple еще не завершила разработку дизайна iPhone SE 4. Но ему сообщили, что американская компания собирается заменить 6,1-дюймовую ЖК-дисплей на OLED. В качестве альтернативы Apple рассматривает вариант с заменой ЖК-дисплея на меньший 5,7-дюймовый вариант. Однако для этого потребуется изменить весь корпус телефона, который в конечном итоге "превратится" в переработанный iPhone X / Xs. Помимо этого сообщается, что Apple ведет переговоры с двумя разными поставщиками OLED-панелей для iPhone SE 4.
Учитывая, что смартфон имеет статус среднего класса, он скорее всего не будет иметь высококлассную панель от Samsung и Apple согласится на более дешевые альтернативы, такие как BOE. Но стоит напомнить, iPhone SE 4 не появится в ближайшее время и планы у инженеров и маркетологов Apple могут поменяться. Но если данная информация подтвердится, то большой экран и мощный процессор A15 Bionic делают iPhone SE 4 серьезным конкурентом на рынке смартфонов среднего класса, где сейчас доминируют Android-смартфоны.