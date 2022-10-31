В сеть просочились изображения прототипа графического процессора RX 7900 RDNA 3, на которых изображена видеокарта с тремя вентиляторами, фирменным черным цветом и без разъема питания 12VHPWR. По сравнению с флагманом текущего поколения видеокарта RDNA 3 заметно длиннее, но ненамного.

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AMD собирается представить графические процессоры серии RX 7000, основанные на графической архитектуре RDNA 3 в следующем месяце - 3 ноября. Инсайдеры сообщили, что "Красная команда" представит только высокопроизводительные модели, возможно RX 7900/7900 XT и RX 7800 XT. И вот сегодня за несколько дней до выпуска серии RX 7000, разработчику аппаратного обеспечения @9550pro удалось сделать несколько фотографий модели RX 7900, но возможно это RX 7900 XT.

Во-первых, рассматриваемый графический процессор имеет два 8-контактных разъема питания, что указывает на то, что это плата флагманского класса. Двойные 8-контактные разъемы также соответствуют недавним комментариям AMD о том, что она не будет использовать печально известный разъем 12VHPWR, присутствующий на RTX 4090. Для непосвященных: адаптеры разъема питания 12VHPWR, которые Nvidia установила на RTX 4090, начали плавиться и загораться, тем самым уничтожая видеокарту стоимостью 1600 долларов.

Сравнение видеокарты RX 7900 (внизу) с предшественником RX 6950 XT (вверху).

Двигаемся дальше, видеокарта RX 7900 XT, изображенная на опубликованных фотографиях, имеет красную печатную плату и открытые контактные контакты. Эти факторы указывают на то, что GPU является прототипом. Кроме того, отсутствие задней панели на плате высокого класса также указывает на то, что видеокарта находится на стадии разработки, поскольку AMD использует заднюю панель на своих розничных флагманских эталонных картах.

Наконец, размеры предполагаемой RX 7900 XT не намного больше, чем у RX 6950 XT, изображенного рядом с картой. Хотя флагман RDNA 3 немного длиннее RX 6950 XT, он почти такой же высокий и широкий, как GPU RDNA 2. Однако между двумя видеокартами есть несколько конструктивных различий. Например, если RX 6950 XT на архитектуре RDNA 2 более квадратная, то RX 7900 XT сравнительно более изогнутая.

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И последнее, поскольку на имеющихся у нас фотографиях изображен прототип видеокарты, вы не должны удивляться, если окончательный дизайн графического процессора будет выглядеть иначе. Остается немного подождать и посмотреть, выпустит ли AMD именно такой дизайн, который показан на фотографии или у инженеров есть и другие образцы для релиза.