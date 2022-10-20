Bigme Galy — это Android-планшет с 8-дюймовым дисплеем, поддержкой перьевого и сенсорного ввода, восьмиядерным процессором с частотой 2,3 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.
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Это также одно из первых устройств компании Bigme с цветным дисплеем E Ink Gallery 3, который обеспечит лучшую глубину цвета и плотность пикселей, чем у дисплея E Ink Kaleido, который инженеры устанавливали в планшет InkNote Color.
Компания E Ink сделала себе имя за последние два десятилетия, производя экраны с высоким коэффициентом контрастности, низким энергопотреблением и хорошей видимостью при уличном освещении. В отличие от ЖК-дисплея или OLED-дисплея, их можно просматривать при рассеянном освещении, хотя многие современные электронные книги и планшеты E Ink имеют переднюю подсветку, которая освещает дисплей для лучшей видимости в темных или слабоосвещенных условиях.
До недавнего времени большинство этих дисплеев E Ink были черно-белыми (если точнее в оттенках серого). Но в последнее время E Ink начала производить цветные дисплеи, но они как правило имеют довольно серьезные ограничения — например, экран Bigme InkNote Color может отображать всего 4096 цветов и отображать только 100 пикселей на дюйм при просмотре цветного контента по сравнению с 300 пикселями на дюйм для старых черно-белых дисплеев.
Новые экраны E Ink Gallery 3 будут поддерживать 300 пикселей на дюйм цветного контента и десятки тысяч цветов.
Этого недостаточно, чтобы сделать полноценную замену ЖК-дисплею. У них по-прежнему довольно низкая частота обновления экрана, из-за чего они могут плохо подходить для просмотра фильмов, игр или использования других приложений, включающих множество анимаций или других функций. Но новые устройства с дисплеями E Ink Gallery 3 будут хорошим вариантом для людей, которые ищут планшет, который позволит им читать или создавать цветной контент.
Bigme заявляет, что запустит краудфандинговую кампанию на Kickstarter для своего планшета в середине ноября, а стоимость будет начинаться от 489 долларов для самых первых клиентов.
Представляю вам основные характеристики планшета:
- 8-дюймовый трехцветный дисплей E Ink Gallery с плотностью пикселей 300 ppi
- Передняя подсветка с регулируемой цветовой температурой и 36 уровнями яркости
- Поддержка сенсорного ввода и пера (4096 уровней чувствительности к нажатию пера)
- Распознавание речи
- Распознавание рукописного ввода
- Восьмиядерный процессор с частотой 2,3 ГГц
- 6 ГБ ОЗУ
- 128 ГБ внутренней памяти
- Устройство чтения карт памяти microSD
- Wi-Fi + Bluetooth
- Передняя и задняя камеры
- Стереодинамики
- 4 микрофона с шумоподавлением
- Датчик отпечатков пальцев
- Операционная система на базе Android 11 (с предустановленным магазином Google Play)
Bigme утверждает, что её система преобразования голоса в текст работает с точностью 98% для 31 языка, но я бы отнесся к этому заявлению с долей скептицизма. Обзорщики обнаружили, что планшет Bigme InkNote довольно хорошо распознает слова, но система очень плохо расставляет знаки препинания в предложениях.
По данным компании, планшет Bigme Galy поддерживает четыре различных режима отображения, которые позволяют пользователю переключать их в зависимости от ситуации. Ниже перечислены доступные режимы:
- HD (частота обновления экрана 1,5 секунды)
- Стандартный (частота обновления 750–1000 мс)
- Скоростной (частота обновления 500 мс)
- Черно-белый (частота обновления 350 мс)