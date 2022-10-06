Fydetab немного похож на Microsoft Surface Pro с 12,35-дюймовым дисплеем QHD и тонкой съемной клавиатурой.

Разработчики операционной системы FydeOS представили свой первый специализированный планшет. Это устройство 2-в-1 под названием Fydetab Duo скоро появится на краудфандинговой платформе.

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Впервые операционная система FydeOS появилась еще в 2020 году, тогда она была выпущена для Pinebook Pro. "Новая операционка" была разработана на базе Chromium OS и предлагает более полный интерфейс для пользователей Chromebook, поскольку Fyde поставляется со встроенной поддержкой приложений Android.

Fydetab немного похож на Microsoft Surface Pro с 12,35-дюймовым дисплеем QHD и тонкой съемной клавиатурой. Клавиатура и съемная подставка Fydetab обтянуты тканью двух цветов: Islay grey и Speyside red. Устройство также поставляется со стилусом, который хранится на эластичном ремешке возле клавиатуры.

Планшет оснащен восьмиядерным процессором Rockchip RK3588S с тактовой частотой 2,4 ГГц. В сочетании с 8 ГБ оперативной памяти DDR4, разработчики предлагают на выбор 64 или 128 ГБ встроенной памяти eMMC. Комбинированный слот micro SD/nano SIM позволяет увеличить объем памяти или подключиться к мобильной сети.

Fydetab также поддерживает WiFi 6 и Bluetooth 4.2. Фронтальная 5-мегапиксельная камера позволит принимать видеовызовы, также на устройсте есть стандартный разъем для наушников. Для внешних подключений есть один порт USB-C с поддержкой DisplayPort. Этот же порт обеспечивает зарядку с помощью блока питания мощностью 45 Вт.

Fydetab весит около 1 килограмма. Подключение клавиатуры и подставки добавит около 200 грамм.

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Компания Fyde еще не объявила цены, но планирует это сделать, как только завершатся переговоры с инвесторами.