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Apple Watch Series 7 взорвались после перегрева на запястье пользователя
Apple Watch Series 7 начали перегреваться и менее чем через день задымили, а потом наконец взорвались. К счастью, в процессе никто не пострадал, но Apple попыталась убедить пользователя хранить молчание по этому поводу, на что он отказался.
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Apple Watch Series 7 были выпущены почти год назад и больше не являются широкодоступными на рынке, но они все равно остаются очень популярными смарт-часами и были сняты с производства менее месяца назад. Учитывая, что практически все устройства, проданные до сих пор, все еще находятся на гарантии, тот факт, что одно из них начало перегреваться и взорвалось менее чем через день, не является хорошей новостью для технологического гиганта.

Владелец Apple Watch разместил информацию на 9to5Mac о том, что его смарт-часы начали сильно нагреваться во время их ношения, поэтому он снял их, чтобы проверить в чем дело. Он увидел, что задняя часть смарт-часов треснула, а операционная система watchOS предупредила о выключении устройства из-за высокой температуры. Это произошло прямо в доме у владельца часов при комнатной температуре 21 градус Цельсия.

Затем владелец связался со службой поддержки Apple и ему посоветовали оставить смарт-часы в надежном месте до получения дальнейших инструкций. На следующее утро Apple Watch стали ещё более горячее, а дисплей даже начал плавиться. В итоге всё это привело к плачевному результату, который можно увидеть на этом видео.

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В конце концов, Apple организовала доставку поврежденного устройства в лабораторию компании для дальнейшего тестирования. Они также отправили пользователю документ, который требовал от него хранить молчание, но он отказался. Остается только подождать, был ли это единичный случай или в будущем появятся и другие.

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#apple #умные часы #смарт-часы #apple watch series 7
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