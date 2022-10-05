5 октября 1992 года ровно тридцать лет назад был представлен первый ноутбук ThinkPad. К юбилею Lenovo представила ограниченную специальную серию ThinkPad X1 Carbon G10.

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Ровно тридцать лет назад на ныне несуществующей выставке COMDEX (Computer Dealer Exhibition) IBM представила свой самый известный бренд ПК — ThinkPad. Первый ноутбук ThinkPad 700C имел довольно большой цветной TFT (по крайней мере, по меркам 1992 года), нетрадиционный черный дизайн (раньше ноутбуки были бежевыми) и красный TrackPoint (тензометрический джойстик ) посередине клавиатуры, который никогда раньше не использовали на ноутбуке.

С 2005 года бренд ThinkPad принадлежит компании Lenovo. С тех пор было много взлетов и падений, но в целом ThinkPad сегодня по-прежнему узнаваем как надежный бренд. Черный дизайн и красный TrackPoint были сохранены, хотя сенсорные панели в значительной степени превзошли TrackPoint по популярности.

На каждую годовщину, начиная с 10-летия, Lenovo представляет специальную юбилейную модель и в этот раз это - Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 30th Anniversary Edition. Эта модель выпущена ограниченным тиражом в 6000 экземпляров по всему миру, 1000 из которых предназначены для рынка Японии и 5000 — для остального мира. В США похоже есть две конфигурации: обе оснащены процессорами Alder-Lake P28, причем менее дорогая модель использует Intel Core i7-1260P, а более дорогая — i7-1270P. Оперативной памяти может быть 16 или 32 ГБ, с SSD-накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ. ThinkPad 30 оснащен дисплеем с разрешением 4K, причем менее дорогая модель основана на IPS, а более дорогая — на OLED-панели.

ThinkPad X1 Carbon Gen 10 30th Anniversary Edition уже доступен на сайте lenovo.com по цене примерно от 3440 долларов. Более дорогая конфигурация стоит 4170 долларов, хотя эти цены могут меняться — у Lenovo часто появляются скидки.

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