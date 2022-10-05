В то время как большинство процессоров на рынке работают быстрее при отключении настроек безопасности, таких как Spectre или Meltdown, недавно было обнаружено, что семейство AMD Ryzen 7000 работает лучше, когда в ядре Linux включен Spectre V2. Сначала тесты проводились на Ryzen 9 7950X, а затем на Ryzen 5 7600X.

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На прошлой неделе Майкл Ларабель из Phoronix сообщил, что новые процессоры AMD Ryzen 7000 «Zen 4», хотя и нуждаются в некоторых программных улучшениях, но все равно останутся такими же производительными после внесенных правок. К таким выводам он пришёл после тестирования процессора AMD Ryzen 9 7950X. И вот на этой неделе он сообщил, что его первоначальные выводы оказались правдой и процессор AMD Ryzen 5 7600X даже стал немного быстрее в некоторых тестах.

Проводя тесты, Ларабель подтвердил, что включенные меры безопасности процессора сказались положительно для AMD Ryzen 5 7600X. Ситуации, в которых их отключение оказалось полезным, в основном представляли собой различные синтетические тесты ядра. Включение мер защиты SSB, Spectre V1 и Spectre V2 привели к увеличению производительности более чем на 25 процентов, а именно в тестах Bork File Encrypter и Stargate Digital Audio Workstation.

Самым приятным моментом этой истории является то, что процессоры на базе Zen 4 не подвержены большинству известных уязвимостей в системе безопасности. Однако включение или невключение определенных программных решений, которые были задуманы для устранения уязвимостей, присутствующих только в процессорах Intel, по-прежнему оказывает влияние на чипы AMD.

Ниже размещены результаты проведенных тестов:

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Доказано, что процессоры AMD Ryzen 7000 «Zen 4» демонстрируют более высокую производительность при включенных средствах защиты Spectre V2.